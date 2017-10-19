В Киеве появился мобилизационный пункт для записи в протестное движение

Ситуация в центре украинской столицы стабилизировалась. Большинство активистов разместилось в палаточном лагере рядом с парламентом.
По информации местных СМИ, на улице Грушевского начал работу некий мобилизационный пункт. По словам одного из участников акции, «любой желающий может прийти в этот пункт и записаться в добровольцы АТО или активисты протестного движения». В целом напряжения в лагере митингующих не ощущается, играет патриотическая музыка.
У здания Рады и на соседних контрольно-пропускных пунктах дежурит полиция. Накануне спецназ попытался взять палаточный городок штурмом и применил слезоточивый газ, протестующие оказали сопротивление, после чего силовики оставили лагерь в покое. Попытку прорыва, по некоторым данным, спровоцировали действия активистов, которые разбили служебный автобус и похитили у бойцов Нацгвардии десятки щитов.
Сегодня сторонники Саакашвили, который считается главным организатором нынешнего протеста, проведут новый сбор. На события в Киеве отреагировали в российском МИДе. Москва рассчитывает, что происходящее у стен украинского парламента не будут использовано для обострения ситуации в Донбассе.
У здания Рады и на соседних контрольно-пропускных пунктах дежурит полиция. Накануне спецназ попытался взять палаточный городок штурмом и применил слезоточивый газ, протестующие оказали сопротивление, после чего силовики оставили лагерь в покое. Попытку прорыва, по некоторым данным, спровоцировали действия активистов, которые разбили служебный автобус и похитили у бойцов Нацгвардии десятки щитов.
Сегодня сторонники Саакашвили, который считается главным организатором нынешнего протеста, проведут новый сбор. На события в Киеве отреагировали в российском МИДе. Москва рассчитывает, что происходящее у стен украинского парламента не будут использовано для обострения ситуации в Донбассе.
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