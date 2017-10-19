В Таиланде утонул российский турист

осольство России подтвердило информацию о гибели россиянина на закрытом для купания пляже в Таиланде.
Как сообщили в посольстве РФ в Таиланде, в среду на пляже Карон вблизи острова Пхукет 53-летний россиянин отправился купаться, несмотря на запретительные красные флаги, установленные на пляже.
Мужчина утонул. Его в бессознательном состоянии достали из воды спасатели и попытались откачать, но реанимационные действия не помогли.
Владимир Соснов, заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде: «Посольство находится в контакте с супругой погибшего, ей оказывается необходимая консульская поддержка».
Как напоминает ТАСС, 15 октября на Пхукете утонул еще один российский турист. В это время года в Андаманском море купаться не рекомендуется: там сильные волны, а у берегов Пхукета встречаются крайне опасные для пловцов подводные течения.
Мужчина утонул. Его в бессознательном состоянии достали из воды спасатели и попытались откачать, но реанимационные действия не помогли.
Владимир Соснов, заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде: «Посольство находится в контакте с супругой погибшего, ей оказывается необходимая консульская поддержка».
Как напоминает ТАСС, 15 октября на Пхукете утонул еще один российский турист. В это время года в Андаманском море купаться не рекомендуется: там сильные волны, а у берегов Пхукета встречаются крайне опасные для пловцов подводные течения.
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