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Деловое утро НТВ

    В Таиланде утонул российский турист

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    • Фото: @phuketgazette / twitter.com
    В Таиланде утонул российский турист

    В Таиланде утонул российский турист

    В Таиланде утонул российский турист
  • Фото: @phuketgazette / twitter.com

    • осольство России подтвердило информацию о гибели россиянина на закрытом для купания пляже в Таиланде.

    Как сообщили в посольстве РФ в Таиланде, в среду на пляже Карон вблизи острова Пхукет 53-летний россиянин отправился купаться, несмотря на запретительные красные флаги, установленные на пляже.

    Мужчина утонул. Его в бессознательном состоянии достали из воды спасатели и попытались откачать, но реанимационные действия не помогли.

    Владимир Соснов, заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде: «Посольство находится в контакте с супругой погибшего, ей оказывается необходимая консульская поддержка».

    Как напоминает ТАСС, 15 октября на Пхукете утонул еще один российский турист. В это время года в Андаманском море купаться не рекомендуется: там сильные волны, а у берегов Пхукета встречаются крайне опасные для пловцов подводные течения.

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