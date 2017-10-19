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    В Донбассе находят устрашающие листовки о скором вводе американских войск в регион. США, Украина, армии мира, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Донбассе находят устрашающие листовки о скором вводе американских войск в регион

    В Донбассе находят устрашающие листовки о скором вводе американских войск в регион

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    В Донбассе находят устрашающие листовки о скором вводе американских войск в регион

    В Донбассе находят устрашающие листовки о скором вводе американских войск в регион

    В Донбассе находят устрашающие листовки о скором вводе американских войск в регион

      На территории ДНР появились листовки, в которых говорится о предстоящем появлении войск США на юго-востоке Украины.

      Предполагается, что эти агитки с беспилотника распространялись над позициями украинских силовиков, чтобы поднять боевой дух бойцов ВСУ. По другой версии, для устрашения подразделений армии ДНР и местных жителей их разбросали в районе Авдеевки, где наиболее сложная обстановка.

      Анатолий Иванович, житель села Минеральное: «На них написано „мы придем скоро“. И украинские шевроны. С другой стороны изображен американский генерал, министр обороны. Оказывается, нашли только еще через несколько домов такую листовочку».

      В ДНР считают, что новой информации в листовках нет. В Донбассе уже давно говорят о присутствии в зоне вооруженного конфликта военных инструкторов из западных стран.

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