В Донбассе находят устрашающие листовки о скором вводе американских войск в регион

На территории ДНР появились листовки, в которых говорится о предстоящем появлении войск США на юго-востоке Украины.

Предполагается, что эти агитки с беспилотника распространялись над позициями украинских силовиков, чтобы поднять боевой дух бойцов ВСУ. По другой версии, для устрашения подразделений армии ДНР и местных жителей их разбросали в районе Авдеевки, где наиболее сложная обстановка.



Анатолий Иванович, житель села Минеральное: «На них написано „мы придем скоро“. И украинские шевроны. С другой стороны изображен американский генерал, министр обороны. Оказывается, нашли только еще через несколько домов такую листовочку».



В ДНР считают, что новой информации в листовках нет. В Донбассе уже давно говорят о присутствии в зоне вооруженного конфликта военных инструкторов из западных стран.