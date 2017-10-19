Порошенко отказался встречаться с протестующими депутатами

В «Блоке Петра Порошенко» рассказали, почему украинский президент передумал встречаться с делегацией протестующих.
Как передают украинские СМИ, председатель партии «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов рассказал, почему президент Украины сначала согласился встретиться с протестующими, а потом передумал.
По словам Герасимова, о встрече президента попросил депутат Рады от партии «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем. Однако вместе с ним на встречу пришли представитель партии «Свобода» Юрий Левченко и внефракционный депутат Юрий Деревянко, «которые делали неприемлемые вещи».
Артур Герасимов, председатель партии «Блок Петра Порошенко»: «Когда в государственные учреждения заходят люди, которые незаконно прорывали границу, заходят люди, которые жгли шашки в Верховной раде, когда там были дети, то это неприемлемо».
О каких именно «детях в Раде» идет речь Герасимов не уточнил.
Напомним, митинг в центре Киева начался во вторник. У здания Рады собрались около 6 тысяч человек. Многие остались на ночь, разбили палатки. В среду протестующих было меньше, но они возвели баррикады. Участники акции протеста требуют отмены депутатской неприкосновенности и создания антикоррупционного суда. Комитет Верховной рады поддержал законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.
В ночь на среду генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что «сноса палаток протестующих в центре Киева не будет». Однако в среду вечером полиция начала штурм палаточного городка. Протестующие оказали сопротивление, а полиция применила слезоточивый газ. Активисты митинга призывают собравшихся не поддаваться на провокации. Во вторник также происходили стычки, в результате которых есть пострадавшие.
По словам Герасимова, о встрече президента попросил депутат Рады от партии «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем. Однако вместе с ним на встречу пришли представитель партии «Свобода» Юрий Левченко и внефракционный депутат Юрий Деревянко, «которые делали неприемлемые вещи».
Артур Герасимов, председатель партии «Блок Петра Порошенко»: «Когда в государственные учреждения заходят люди, которые незаконно прорывали границу, заходят люди, которые жгли шашки в Верховной раде, когда там были дети, то это неприемлемо».
О каких именно «детях в Раде» идет речь Герасимов не уточнил.
Напомним, митинг в центре Киева начался во вторник. У здания Рады собрались около 6 тысяч человек. Многие остались на ночь, разбили палатки. В среду протестующих было меньше, но они возвели баррикады. Участники акции протеста требуют отмены депутатской неприкосновенности и создания антикоррупционного суда. Комитет Верховной рады поддержал законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.
В ночь на среду генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что «сноса палаток протестующих в центре Киева не будет». Однако в среду вечером полиция начала штурм палаточного городка. Протестующие оказали сопротивление, а полиция применила слезоточивый газ. Активисты митинга призывают собравшихся не поддаваться на провокации. Во вторник также происходили стычки, в результате которых есть пострадавшие.
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