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    Во Флориде самолет сел на шоссе и столкнулся с автомобилями. США, авиационные катастрофы и происшествия, автомобили, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВо Флориде самолет сел на шоссе и столкнулся с автомобилями

    Во Флориде самолет сел на шоссе и столкнулся с автомобилями

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    • Фото: @StPeteFR / twitter.com
    Во Флориде самолет сел на шоссе и столкнулся с автомобилями

    Во Флориде самолет сел на шоссе и столкнулся с автомобилями

    Во Флориде самолет сел на шоссе и столкнулся с автомобилями
    • Фото: @StPeteFR / twitter.com

      • В американском штате Флорида началось расследование ДТП с участием самолета и двух автомобилей, столкнувшихся на шоссе. Пострадали 5 человек.

      Как передает телеканал Fox 13, двухмоторный самолет Cessna совершил экстренную посадку на автомобильную трассу, столкнувшись при этом с двумя машинами.

      Пять человек получили легкие травмы, трое из пострадавших госпитализированы. В больницу увезли двоих человек, находившихся на борту самолета, и одного пассажира автомобиля. Врачи сообщили, что травмы пациентов не представляют угрозы жизни.

      Полиция и авиационные власти уже приступили к расследованию причин происшествия.

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