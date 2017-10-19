Во Флориде самолет сел на шоссе и столкнулся с автомобилями

В американском штате Флорида началось расследование ДТП с участием самолета и двух автомобилей, столкнувшихся на шоссе. Пострадали 5 человек.
Как передает телеканал Fox 13, двухмоторный самолет Cessna совершил экстренную посадку на автомобильную трассу, столкнувшись при этом с двумя машинами.
Пять человек получили легкие травмы, трое из пострадавших госпитализированы. В больницу увезли двоих человек, находившихся на борту самолета, и одного пассажира автомобиля. Врачи сообщили, что травмы пациентов не представляют угрозы жизни.
Полиция и авиационные власти уже приступили к расследованию причин происшествия.
Пять человек получили легкие травмы, трое из пострадавших госпитализированы. В больницу увезли двоих человек, находившихся на борту самолета, и одного пассажира автомобиля. Врачи сообщили, что травмы пациентов не представляют угрозы жизни.
Полиция и авиационные власти уже приступили к расследованию причин происшествия.
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