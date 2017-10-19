Полиция США задержала устроившего стрельбу в двух городах мужчину

ФБР и полиция двух американских штатов завершили операцию по поимке особо опасного преступника, застрелившего трех человек и ранившего еще двоих.
Как сообщается на официальной странице управления шерифа округа Харфорд в Twitter, мужчина, устроивший стрельбу в штатах Мэриленд и Делавэр, задержан.
Подозреваемого 37-летнего мужчину по имени Ради Лабиб Принс полицейские арестовали в штате Делавэр. К поискам претупника привлекли ФБР, задействовали дополнительные патрули и подняли в воздух полицейские вертолеты.
Мотивы Принса остаются неизвестными. В управлении ФБР заявили, что пока нет оснований предполагать, что убийца мог быть связан с какими-либо террористическими группировками. Все те люди, в кого стрелял Принс, являлись его знакомыми или коллегами по работе в компании, занимающейся обработкой камня и установкой кухонных столешниц.
В среду вечером стало известно, что вооруженный мужчина открыл огонь в бизнес-парке «Эммортон», расположенном примерно 90 км от города Эджвуд. Три человека погибли, еще двое получили тяжелые ранения. Преступник скрылся на автомобиле, а через некоторое время открыл огонь в городе Уилмингтон (штат Делавэр), где живут его родственники.
Подозреваемого 37-летнего мужчину по имени Ради Лабиб Принс полицейские арестовали в штате Делавэр. К поискам претупника привлекли ФБР, задействовали дополнительные патрули и подняли в воздух полицейские вертолеты.
Мотивы Принса остаются неизвестными. В управлении ФБР заявили, что пока нет оснований предполагать, что убийца мог быть связан с какими-либо террористическими группировками. Все те люди, в кого стрелял Принс, являлись его знакомыми или коллегами по работе в компании, занимающейся обработкой камня и установкой кухонных столешниц.
В среду вечером стало известно, что вооруженный мужчина открыл огонь в бизнес-парке «Эммортон», расположенном примерно 90 км от города Эджвуд. Три человека погибли, еще двое получили тяжелые ранения. Преступник скрылся на автомобиле, а через некоторое время открыл огонь в городе Уилмингтон (штат Делавэр), где живут его родственники.
Комментарии