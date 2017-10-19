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    Кадровые перестановки и мировое господство: эксперты обсуждают съезд Компартии Китая. Китай, партии, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКадровые перестановки и мировое господство: эксперты обсуждают съезд Компартии Китая

    Кадровые перестановки и мировое господство: эксперты обсуждают съезд Компартии Китая

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    Кадровые перестановки и мировое господство: эксперты обсуждают съезд Компартии Китая

    Кадровые перестановки и мировое господство: эксперты обсуждают съезд Компартии Китая

    Кадровые перестановки и мировое господство: эксперты обсуждают съезд Компартии Китая

      Почему внимание всего мира приковано к очередному съезду компартии Китая? Как, не меняя лозунги, коммунисты Поднебесной ведут страну к мировому господству своего капитала?

      В Китае открылся XIX съезд Коммунистической партии. И это лишь на первый взгляд кажется событием местного значения. Почему политологи всего мира уже вовсю говорят о начале новой геополитической эры? И сыграет ли России на руку дружба с Поднебесной? Репортаж корреспондента НТВ Андрея Гордеева.

      Ни дождь, ни даже вечный пекинский смог не способны приглушить яркость красного. Этот коммунистический цвет для Китая еще и традиционный праздничный. В красном, например, встречают здесь Новый год. А пореже, раз в пятилетку, встречают и новый съезд.

      Привычные атрибуты и атмосфера: ушедший вождь на портрете, вождь действующий — в зале. И делегаты горячо приветствуют товарища Си.

      Съезд Компартии Китая мог бы показаться исключительно внутренним, китайским событием. Но будь оно так, разве поехали бы в Пекин две тысячи иностранных журналистов? Британский журнал The Economist объясняет этот интерес уже на обложке своего последнего номера. Там изображен лидер КНР Си Цзиньпин под заголовком «Самый сильный человек в мире». Журналисты издания считают, что миру неплохо бы насторожиться.

      Выступление Си Цзиньпина мир, и правда, слушал внимательно, не пропустив главное: Китай на пороге новой эры, от которой в Поднебесной ждут процветания. А чего ждать всем остальным?

      Леонид Крутаков, политолог: «Мы скоро увидим не Китай, подчиненный мировой экономике, и не Китай — винтик мировой экономики. А Китай, реально претендующий на мировое лидерство».

      Сергей Лузянин, президент Фонда востоковедческих исследований: «У них даже есть такой термин „мирное возвышение Китая“. Не военное, а — мирное. Китай, конечно, не собирается ни на кого нападать, либо вести военную экспансию. Но, даже на съезде, в докладе Си Цзиньпина есть целый раздел об укреплении обороноспособности и вооруженных сил Китая».

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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