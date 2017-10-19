Прощай, «макаров»!
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Прощай, «макаров»!

    Тренер ЦСКА назвал «трусливой» игру команды против «Базеля» в матче Лиги чемпионов

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский
    Тренер ЦСКА назвал «трусливой» игру команды против «Базеля» в матче Лиги чемпионов

    Тренер ЦСКА назвал «трусливой» игру команды против «Базеля» в матче Лиги чемпионов

    Тренер ЦСКА назвал «трусливой» игру команды против «Базеля» в матче Лиги чемпионов
  • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский

    • Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко прокомментировал проигрыш команды в матче группового этапа Лиги чемпионов, назвав его «закономерным при такой игре».

    По словам наставника футбольного клуба ЦСКА, его подопечные «непривычно боязливо» сыграли в первом тайме встречи со швейцарским «Базелем» в Лиге чемпионов, цитирует ТАСС.

    Виктор Гончаренко, главный тренер ФК ЦСКА: «Очень плохой первый тайм в нашем исполнении, тяжело припомнить, когда мы так боязливо, трусливо играли. Во втором путем изменений в составе и схеме игры удалось улучшить атаку, движение мяча. Начали создавать какие-то моменты, но те игроки, которые оправились от травм, еще не совсем готовы, так что мы не смогли оказать нужного давления. Фланговая игра не шла, между линиями мы тяжело работали. Наверное, поражение закономерно».

    Напомним, в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА проиграл «Базелю» со счетом 0:2.

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