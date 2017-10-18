МЧС: при пожаре в Ставрополе погибли 4 человека

В Ставрополе в среду вечером загорелся частный деревянный дом. Потушившие огонь пожарные обнаружили четверых погибших.
Олег Дегтярев, глава пресс-службы ГУ МЧС по Ставропольскому краю: «В 22:22 поступило сообщение о том, что во Внутреннем переулке произошел пожар в частном доме. На месте пожара обнаружены четверо погибших».
В МЧС сообщили, что площадь пожара оставила 40 квадратных метров. В 23:00 пожар был потушен.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и сотрудники пожарной лаборатории, устанавливающие причины возникновения возгорания, пишет «Интерфакс».
В МЧС сообщили, что площадь пожара оставила 40 квадратных метров. В 23:00 пожар был потушен.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и сотрудники пожарной лаборатории, устанавливающие причины возникновения возгорания, пишет «Интерфакс».
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