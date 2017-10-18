Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    МЧС: при пожаре в Ставрополе погибли 4 человека

    комментировать

    МЧС: при пожаре в Ставрополе погибли 4 человека

    МЧС: при пожаре в Ставрополе погибли 4 человека

    В Ставрополе в среду вечером загорелся частный деревянный дом. Потушившие огонь пожарные обнаружили четверых погибших.

    Олег Дегтярев, глава пресс-службы ГУ МЧС по Ставропольскому краю: «В 22:22 поступило сообщение о том, что во Внутреннем переулке произошел пожар в частном доме. На месте пожара обнаружены четверо погибших».

    В МЧС сообщили, что площадь пожара оставила 40 квадратных метров. В 23:00 пожар был потушен.

    Сейчас на месте происшествия работают следователи и сотрудники пожарной лаборатории, устанавливающие причины возникновения возгорания, пишет «Интерфакс».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru