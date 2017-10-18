Власти Каталонии объявят о независимости в случае отмены автономного статуса

Каталония намерена объявить о выходе из состава королевства, если Мадрид решит приостановить для нее действие статуса автономного региона.
Как пишет El Mundo со ссылкой на источники в правительстве Каталонии, власти этого региона объявят о независимости, если Мадрид попытается применить 155-ю статью конституции. Эта статья предполагает возможную приостановку автономного статуса Каталонии.
Марта Паскаль, генеральный координатор Каталонской европейской демократической партии: «Если применя 155-ю статья конституции, мы будем готовы выполнить мандат о провозглашении независимости по результатам референдума 1 октября».
По сведениям издания, правительство Каталонии в ближайшее время планирует наблюдать за тем, какие шаги будет делать испанское правительство, и исходя из этих действий принимать соответствующие решения.
Накануне на митинг в столице Барселоны в поддержку задержанных лидеров каталонских организаций собрались 200 тысяч человек. Аналогичные акции протеста состоялись и в ряде других городов Каталонии.
Во вторник Конституционный суд Испании признал закон о референдуме в Каталонии недействительным. Закон о проведении референдума о самоопределении 1 октября был принят властями Каталонии 6 сентября. Мадрид приостановил действие закона. Несмотря на это, 1 октября власти Каталонии провели референдум, по результатам которого была подписана декларация о независимости. Ее действие приостановлено, чтобы провести переговоры с властями королевства.
Марта Паскаль, генеральный координатор Каталонской европейской демократической партии: «Если применя 155-ю статья конституции, мы будем готовы выполнить мандат о провозглашении независимости по результатам референдума 1 октября».
По сведениям издания, правительство Каталонии в ближайшее время планирует наблюдать за тем, какие шаги будет делать испанское правительство, и исходя из этих действий принимать соответствующие решения.
Накануне на митинг в столице Барселоны в поддержку задержанных лидеров каталонских организаций собрались 200 тысяч человек. Аналогичные акции протеста состоялись и в ряде других городов Каталонии.
Во вторник Конституционный суд Испании признал закон о референдуме в Каталонии недействительным. Закон о проведении референдума о самоопределении 1 октября был принят властями Каталонии 6 сентября. Мадрид приостановил действие закона. Несмотря на это, 1 октября власти Каталонии провели референдум, по результатам которого была подписана декларация о независимости. Ее действие приостановлено, чтобы провести переговоры с властями королевства.
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