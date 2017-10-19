Отец погибшего в ДТП «пьяного» мальчика винит эксперта в подлоге и преступном сговоре

Моментом истины в громком деле о гибели под колесами автомобиля в подмосковной Балашихе якобы пьяного шестилетнего ребенка стало официальное заявление Следственного комитета. Эксперты ведомства установили, что
6-летний Алеша Шимко, погибший в ДТП в подмосковной Балашихе, не был пьян.
Чтобы установить то, что с самого начала было очевидно для всех, потребовалось полгода, несколько экспертиз, судебное разбирательство, измотанные до предела нервы родителей погибшего ребенка и скандал на всю страну. С самого начала этой запутанной истории больше всего вопросов было именно к эксперту Клейменову. Почти все специалисты утверждали, что такого результата просто не может быть. И что при 2,7 промилле алкоголя в крови шестилетнего мальчика, ребенок был бы уже в состоянии комы. Но Клеймёнов не прятался от журналистов и уверенно стоял на своем.
Михаил Клейменов, судебно-медицинский эксперт: «Я могу сказать однозначно, что алкоголь, который обнаружен в крови, он попал туда прижизненно».
После заявления Следственного комитета эксперт был уже менее разговорчив и отказался общаться с журналистами.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Обвиняемый неправильно изъял образец крови погибшего мальчика, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения».
Но можно ли считать, что ситуация с «пьяным мальчиком», который на самом деле не был пьян, прояснилась? Ведь как тогда быть с июньским почти сенсационным заявлением представителей подмосковного Следственного комитета о пробах крови из машины виновницы аварии Ольги Алисовой? К которым эксперт Клеймёнов, вроде как, даже не прикасался.
Елена Фокина, старший помощник руководителя СУ СК России по Московской области: «Следователями был также произведен осмотр салона автомобиля обвиняемой по уголовному делу о ДТП. В салоне обнаружены и изъяты следы крови несовершеннолетнего потерпевшего. Согласно выводам судебно-химической экспертизы, в указанной крови обнаружен алкоголь».
Это тоже была ошибка? Но уже другого эксперта? Естественно, после того, как Следственный комитет объявил о предъявленном эксперту обвинении в халатности, все ждали реакции семьи погибшего мальчика. Отец ребенка со дня трагедии делал все, чтобы не дать очернить память сына. Если бы не его усилия, дело не приобрело бы такой резонанс и его вполне могли бы спустить «на тормозах».
Роман Шимко прокомментировал заявления Следственного комитета, выразив уверенность, что в данном деле надо расследовать не халатность эксперта, а подлог.
Роман Шимко, отец погибшего мальчика: «Я как считал с самого начала, так и продолжаю считать и теперь. Я попробую выражаться деликатно, чтобы не обижать, не оскорблять следственные органы. Я надеюсь, что после допроса Клейменова в качестве подозреваемого, а потом и обвиняемого, статья будет переквалифицирована из „Халатности“ в „Подлог“, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Это не халатность».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Напомним, трагедия произошла в одном из дворов в подмосковной Балашихе в апреле. Управлявшая иномаркой Ольга Алисова сбила возле подъезда шестилетнего мальчика. Экспертиза выявила в крови погибшего ребенка алкоголь, причем в огромном количестве. Результаты экспертизы вызвали недоверие и широкий общественный резонанс. По запросу отца погибшего мальчика была проведена независимая экспертиза в Германии, показавшая, что мальчик в момент ДТП был трезв.
Михаил Клейменов, судебно-медицинский эксперт: «Я могу сказать однозначно, что алкоголь, который обнаружен в крови, он попал туда прижизненно».
После заявления Следственного комитета эксперт был уже менее разговорчив и отказался общаться с журналистами.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Обвиняемый неправильно изъял образец крови погибшего мальчика, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения».
Но можно ли считать, что ситуация с «пьяным мальчиком», который на самом деле не был пьян, прояснилась? Ведь как тогда быть с июньским почти сенсационным заявлением представителей подмосковного Следственного комитета о пробах крови из машины виновницы аварии Ольги Алисовой? К которым эксперт Клеймёнов, вроде как, даже не прикасался.
Елена Фокина, старший помощник руководителя СУ СК России по Московской области: «Следователями был также произведен осмотр салона автомобиля обвиняемой по уголовному делу о ДТП. В салоне обнаружены и изъяты следы крови несовершеннолетнего потерпевшего. Согласно выводам судебно-химической экспертизы, в указанной крови обнаружен алкоголь».
Это тоже была ошибка? Но уже другого эксперта? Естественно, после того, как Следственный комитет объявил о предъявленном эксперту обвинении в халатности, все ждали реакции семьи погибшего мальчика. Отец ребенка со дня трагедии делал все, чтобы не дать очернить память сына. Если бы не его усилия, дело не приобрело бы такой резонанс и его вполне могли бы спустить «на тормозах».
Роман Шимко прокомментировал заявления Следственного комитета, выразив уверенность, что в данном деле надо расследовать не халатность эксперта, а подлог.
Роман Шимко, отец погибшего мальчика: «Я как считал с самого начала, так и продолжаю считать и теперь. Я попробую выражаться деликатно, чтобы не обижать, не оскорблять следственные органы. Я надеюсь, что после допроса Клейменова в качестве подозреваемого, а потом и обвиняемого, статья будет переквалифицирована из „Халатности“ в „Подлог“, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Это не халатность».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Напомним, трагедия произошла в одном из дворов в подмосковной Балашихе в апреле. Управлявшая иномаркой Ольга Алисова сбила возле подъезда шестилетнего мальчика. Экспертиза выявила в крови погибшего ребенка алкоголь, причем в огромном количестве. Результаты экспертизы вызвали недоверие и широкий общественный резонанс. По запросу отца погибшего мальчика была проведена независимая экспертиза в Германии, показавшая, что мальчик в момент ДТП был трезв.
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