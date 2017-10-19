Футболисты ЦСКА проиграли «Базелю» в матче Лиги чемпионов

Московский клуб ЦСКА проиграл швейцарскому «Базелю» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Москве в среду, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Базеля». В его составе отличились Таулант Джака (29-я минута) и Димитри Оберлин (90).
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев продлил антирекордную серию, пропустив гол в 42-м матче основного раунда Лиги чемпионов. В последний раз он не пропустил ни одного мяча в основном турнире соревнований 1 ноября 2006 года в матче с английским «Арсеналом», напоминает ТАСС.
В другом матче группы А английский «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл португальскую «Бенфику» со счетом 1:0. Английский клуб на первом месте в группе (9 очков), второе место у «Базеля» (6). ЦСКА, у которого 3 очка, занимает третье место, а на четвертом находится «Бенфика».
Напомним, накануне футболисты «Спартака» разгромили «Севилью». Матч группы Е третьего тура группового этапа Лиги чемпионов завершился победой «красно-белых» со счетом 5:1.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев продлил антирекордную серию, пропустив гол в 42-м матче основного раунда Лиги чемпионов. В последний раз он не пропустил ни одного мяча в основном турнире соревнований 1 ноября 2006 года в матче с английским «Арсеналом», напоминает ТАСС.
В другом матче группы А английский «Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл португальскую «Бенфику» со счетом 1:0. Английский клуб на первом месте в группе (9 очков), второе место у «Базеля» (6). ЦСКА, у которого 3 очка, занимает третье место, а на четвертом находится «Бенфика».
Напомним, накануне футболисты «Спартака» разгромили «Севилью». Матч группы Е третьего тура группового этапа Лиги чемпионов завершился победой «красно-белых» со счетом 5:1.
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