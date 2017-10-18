Захарченко объявил об участии в выборах главы ДНР в 2018 году

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что будет участвовать в выборах в 2018 году.
Руководитель самопровозглашенной республики отметил, что долго размышлял над этим вопросом, и поблагодарил всех поддержавших его.
Александр Захарченко, глава ДНР: «Я долго думал над этим вопросом. Если жители республики верят в меня, конечно, я буду участвовать в выборах в 2018 году. Хочу высказать слова благодарности за доверие, которое высказали мне».
При этом Захарченко обвинил Украину в нежелании выполнять минские соглашения, отметив, что Киев «даже не сподобился принять закон об особом статусе в полном виде».
Как сообщает Донецкое агентство новостей, во время съезда общественного движения «Донецкая Республика» стать кандидатом Захарченко попросил секретарь Торезского отделения Андрей Бедило.
Также на съезде был назначен новый руководитель центрального исполкома движения. Спикера парламента ДНР Дениса Пушилина на этом посту сменила гендиректор Донецкого академического музыкально-драматического театра Наталья Волкова.
Отметим, что прошлые выборы главы ДНР прошли в ноябре 2014 года. Александр Захарченко одержал победу, набрав почти 80% голосов.
Александр Захарченко, глава ДНР: «Я долго думал над этим вопросом. Если жители республики верят в меня, конечно, я буду участвовать в выборах в 2018 году. Хочу высказать слова благодарности за доверие, которое высказали мне».
При этом Захарченко обвинил Украину в нежелании выполнять минские соглашения, отметив, что Киев «даже не сподобился принять закон об особом статусе в полном виде».
Как сообщает Донецкое агентство новостей, во время съезда общественного движения «Донецкая Республика» стать кандидатом Захарченко попросил секретарь Торезского отделения Андрей Бедило.
Также на съезде был назначен новый руководитель центрального исполкома движения. Спикера парламента ДНР Дениса Пушилина на этом посту сменила гендиректор Донецкого академического музыкально-драматического театра Наталья Волкова.
Отметим, что прошлые выборы главы ДНР прошли в ноябре 2014 года. Александр Захарченко одержал победу, набрав почти 80% голосов.
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