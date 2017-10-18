Онищенко призвал к полному запрету электронных сигарет

Геннадий Онищенко призвал запретить электронные сигареты или приравнять их к обычным.
По словам депутата и бывшего главного санитарного врача, за электронными сигаретами стоят транснациональные табачные компании, которые таким образом пытаются обойти антитабачные законы.
Геннадий Онищенко, депутат Госдумы: «Это изобретение патологического мышления транснациональных табачных компаний нужно приравнять к сигаретам и распространить на них все те ограничения, которые есть. Но самым правильным будет их просто запретить».
При этом Онищенко заявил, что на создание этих «орудий убийств подрастающего поколения» были потрачены «огромные деньги», передает РИА Новости.
Поддержал депутата глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский. Он выразил надежду на то, что разработанный сенаторами закон, приравнивающий электронные сигареты к табачной продукции, будет вскоре принят.
Отметим, что ранее глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что новая антитабачная концепция на 2018–2022 годы внесена в правительство. В документе, в частности, говорится об ограничении электронных приборов для курения.
Геннадий Онищенко, депутат Госдумы: «Это изобретение патологического мышления транснациональных табачных компаний нужно приравнять к сигаретам и распространить на них все те ограничения, которые есть. Но самым правильным будет их просто запретить».
При этом Онищенко заявил, что на создание этих «орудий убийств подрастающего поколения» были потрачены «огромные деньги», передает РИА Новости.
Поддержал депутата глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский. Он выразил надежду на то, что разработанный сенаторами закон, приравнивающий электронные сигареты к табачной продукции, будет вскоре принят.
Отметим, что ранее глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что новая антитабачная концепция на 2018–2022 годы внесена в правительство. В документе, в частности, говорится об ограничении электронных приборов для курения.
Комментарии