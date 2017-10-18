Экологи заявили о катастрофическом состоянии Волги

Ежегодно в реки и озера попадают 10 миллионов тонн загрязняющих веществ, сообщил спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов. Почти треть этих стоков принимает Волга — с ней самая тревожная ситуация.

Это не вода, а какой-то бульон из водорослей , химических и органических отходов. Так экологи говорят о Волге. Крупнейшая в России и Европе река оказалась в лидерах по загрязнению. На сегодня на долю Волжского бассейна приходится более трети общего сброса сточных вод страны. А всего в российские реки попадает ежегодно 10 миллионов загрязняющих веществ, привел цифры спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов.



Как мутят воду коммунальщики наглядно показали жители поселка Стрелица в Воронежской области. Отходы попадают в местную реку Дивицу без всякой очистки чрез аварийный сброс. Очистные сооружения, говорят здесь, существуют, но местные власти не скрывают — им выгоднее платить штрафы, чем содержать их.

В Нижегородской области в мае этого года прокуратура оштрафовала городецкое коммунальное предприятие за сбросы в Волгу на 33 тысячи рублей. Предельно допустимые нормы загрязняющих веществ были превышены в 140 раз. И такая ситуация по всей береговой зоне могучей реки.



Волга уже не в состоянии самоочищаться. Уровень воды в реке стремительно падает. Жители Волжского бассейна и сами все видят. Пить из местных колодцев небезопасно.



Правительство утвердило программу по спасению и сохранению реки. Она рассчитана до 2025 года. Предусмотрено 245 миллиардов рублей из разных бюджетов. На первом этапе — мониторинг, кто и как загрязняет. Затем возьмутся за очистные сооружения. Их необходимо модернизировать. Предприятия крупного бизнеса готовы скинуться и создать фонд, который будет финансировать лучшие проекты.



В век новых технологий неприлично очищать ту же питьевую воду хлоркой. В Москве от этого уже отказались. Чтобы привлечь внимание к проблемам водных ресурсов, на сегодняшнем совещании предложили объявить следующий год в России Годом воды.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Инны Осиповой.