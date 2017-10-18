Юрий Лоза: Собчак не достойна быть президентом РФ

Певец Юрий Лоза, знаменитый своими критическими высказываниями по самому широкому кругу вопросов, считает, что Ксения Собчак не дотягивает до статуса президента РФ.
Комментируя решение Собчак выдвигаться в президенты на выборах 2018 года, Лоза сказал в интервью НСН, что чем меньше людей проголосует за Собчак, тем лучше для страны. По словам музыканта, у нее нет ни программы, команды, а руководить страной в одиночку нельзя.
Юрий Лоза, певец: «Представьте, что Собчак станет президентом России. При любых положительных качествах, у нее нет толковой программы. Что она собирается делать? Для меня, как для человека с мозгами, маловато предложения „проголосовать по-приколу“. Одних личных качеств, одного обаяния, прикольности — всего этого маловато. Для меня, да и, думаю, для любого другого человека, который собирается и дальше жить в этой стране, этого маловато, чтобы просто проголосовать „против всех“».
По мнению Лозы, потенциальным избирателем Собчак станет молодежь, которая «выходит бунтовать на баррикады, абсолютно не представляя, что делать дальше».
Ранее сегодня Ксения Собчак заявила, что будет выдвигаться в президенты России в качестве кандидата «Против всех».
Юрий Лоза, певец: «Представьте, что Собчак станет президентом России. При любых положительных качествах, у нее нет толковой программы. Что она собирается делать? Для меня, как для человека с мозгами, маловато предложения „проголосовать по-приколу“. Одних личных качеств, одного обаяния, прикольности — всего этого маловато. Для меня, да и, думаю, для любого другого человека, который собирается и дальше жить в этой стране, этого маловато, чтобы просто проголосовать „против всех“».
По мнению Лозы, потенциальным избирателем Собчак станет молодежь, которая «выходит бунтовать на баррикады, абсолютно не представляя, что делать дальше».
Ранее сегодня Ксения Собчак заявила, что будет выдвигаться в президенты России в качестве кандидата «Против всех».
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