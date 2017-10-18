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    В Челябинске сиделка оставила женщину-инвалида на съедение червям

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    • Фото: ЧОРО «Союз Добровольцев России»
    В Челябинске сиделка оставила <nobr>женщину-инвалида</nobr> на съедение червям

    В Челябинске сиделка оставила женщину-инвалида на съедение червям

    В Челябинске сиделка оставила <nobr>женщину-инвалида</nobr> на съедение червям
  • Фото: ЧОРО «Союз Добровольцев России»

    • Сиделка оставила умирать 60-летнюю женщину-инвалида, чтобы завладеть ее квартирой.

    Как сообщает портал Dni.ру, пожилая женщина заключила договор с бывшей сотрудницей соцзащиты, которая пообещала заботиться о ней до конца жизни. В обмен сиделка должна была получить квартиру одинокой пенсионерки.

    Через некоторое время пожилая женщина перестала выходить на связь со своими знакомыми, с которыми раньше созванивалась регулярно. Спустя три недели они всерьез забеспокоились и пошли проведать пенсионерку. Как сообщают СМИ, женщину нашли лежащей на полу, на теле были черви и пролежни, а на ногах — ожоги. Пострадавшую госпитализировали с обезвоживанием и истощением. Она не смогла рассказать, что именно произошло и кто ошпарил ее кипятком. Однако знакомые считают, что сиделка оказалась мошенницей: она рассчитывала как можно быстрее получить обещанную квартиру, поэтому оставила подопечную одну в таком состоянии.

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