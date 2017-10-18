Минюст отложил введение электронных посадочных талонов на авиарейсы

Минюст не зарегистрировал приказ Минтранса о введении электронных посадочных талонов в российских аэропортах.
Появление в России электронных посадочных талонов откладывается. Минюст вернул документ обратно в Минтранс, не зарегистрировав его. Ведомство объяснило, что в приказе не было требований «к информационно-телекоммуникационной сети, обеспечивающей работу информационной системы».
В начале сентября Минтранс издал приказ, который давал перевозчикам право отказаться от бумажных талонов. Выглядело бы это так: пассажиру отправляют штрих-код, и во время предполетного досмотра ему нужно просто приложить экран смартфона или планшета к сканеру. Тем, кто летит без багажа, вообще бы не пришлось подходить к стойке регистрации.
Минтранс, правда, предупреждал, что необходимое оборудование есть не во всех аэропортах, и там все осталось бы в бумажном виде. Но сегодня Минюст огорчил пассажиров еще больше и вернул документ обратно в Минтранс, не зарегистрировав его. Ведомство объяснило, что в приказе не было требований «к информационно-телекоммуникационной сети, обеспечивающей работу информационной системы».
В начале сентября Минтранс издал приказ, который давал перевозчикам право отказаться от бумажных талонов. Выглядело бы это так: пассажиру отправляют штрих-код, и во время предполетного досмотра ему нужно просто приложить экран смартфона или планшета к сканеру. Тем, кто летит без багажа, вообще бы не пришлось подходить к стойке регистрации.
Минтранс, правда, предупреждал, что необходимое оборудование есть не во всех аэропортах, и там все осталось бы в бумажном виде. Но сегодня Минюст огорчил пассажиров еще больше и вернул документ обратно в Минтранс, не зарегистрировав его. Ведомство объяснило, что в приказе не было требований «к информационно-телекоммуникационной сети, обеспечивающей работу информационной системы».
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