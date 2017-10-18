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    Шойгу и де Мистура в Москве обсудили урегулирование в Сирии. ООН, перемирие, Сирия, Шойгу. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШойгу и де Мистура в Москве обсудили урегулирование в Сирии

    Шойгу и де Мистура в Москве обсудили урегулирование в Сирии

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    Шойгу и де Мистура в Москве обсудили урегулирование в Сирии

    Шойгу и де Мистура в Москве обсудили урегулирование в Сирии

      Урегулирование в Сирии стало основной темой встречи министра обороны Сергея Шойгу и спецпредставителя генсека ООН Стаффана де Мистуры в Москве.

      Де Мистура приехал в Москву в преддверии нового раунда переговоров по Сирии, которые должны пройти в Астане.

      Как рассказал сам спецпредставитель генсека ООН, на встрече с Шойгу обсуждались перспективы политического урегулирования сирийского конфликта, передает «Интерфакс».

      Стаффан де Мистура, спецпредставитель генсека ООН по Сирии: «Эта встреча, как и все встречи с господином министром (обороны РФ) была очень полезна и прошла в конструктивном ключе. Это очень своевременная и важная возможность обсудить перспективы перехода от зон деэскалации к более устойчивому политическому урегулированию в Сирии».

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