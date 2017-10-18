Попавший в реанимацию Кокшенов находится в сознании

Сегодня появились новые подробности о состоянии здоровья народного артиста России Михаила Кокшенова.
Дочь актера сообщила, что он в сознании, может самостоятельно дышать, но все еще находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое.
Алевтина Вокрош, дочь Михаила Кокшенова: «У папы была моя мама, у меня не было возможности. Врачи им занимаются, там прекрасные условия».
Накануне 81-летнего артиста госпитализировали с подозрением на инсульт.
Михаил Кокшенов снялся более чем в ста фильмах. Самые известные его работы — в комедиях «Спортлото-82», «Не может быть», «Самая обаятельная и привлекательная».
Алевтина Вокрош, дочь Михаила Кокшенова: «У папы была моя мама, у меня не было возможности. Врачи им занимаются, там прекрасные условия».
Накануне 81-летнего артиста госпитализировали с подозрением на инсульт.
Михаил Кокшенов снялся более чем в ста фильмах. Самые известные его работы — в комедиях «Спортлото-82», «Не может быть», «Самая обаятельная и привлекательная».
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