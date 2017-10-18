Невский
ТВ-Эфир
Невский
    Попавший в реанимацию Кокшенов находится в сознании. артисты, болезни, кино. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПопавший в реанимацию Кокшенов находится в сознании

    Попавший в реанимацию Кокшенов находится в сознании

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Владимир Вяткин
    Попавший в реанимацию Кокшенов находится в сознании

    Попавший в реанимацию Кокшенов находится в сознании

    Попавший в реанимацию Кокшенов находится в сознании
    • Фото: РИА Новости, Владимир Вяткин

      • Сегодня появились новые подробности о состоянии здоровья народного артиста России Михаила Кокшенова.

      Дочь актера сообщила, что он в сознании, может самостоятельно дышать, но все еще находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое.

      Алевтина Вокрош, дочь Михаила Кокшенова: «У папы была моя мама, у меня не было возможности. Врачи им занимаются, там прекрасные условия».

      Накануне 81-летнего артиста госпитализировали с подозрением на инсульт.

      Михаил Кокшенов снялся более чем в ста фильмах. Самые известные его работы — в комедиях «Спортлото-82», «Не может быть», «Самая обаятельная и привлекательная».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru