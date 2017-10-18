Вениамин Смехов представил музыкально-поэтический спектакль об Октябре 1917-го

Сегодня в Петербурге состоялась презентация театрального проекта актеров двух столиц «Прошу слова! Год 1917».

В ноябрьской революционной афише Петербурга спектакль «Голоса очевидцев и потомков в стихах и прозе, под музыку и без» появился благодаря Вениамину Смехову. Актер в этой постановке выступает также как режиссер и исследователь Октябрьского вооруженного переворота.



В свидетели исторического процесса привлечены Владимир Маяковский, Александр Блок, Осип Мандельштам, Эдуард Багрицкий и другие представители той бурной эпохи. Как уверяют создатели необычного спектакля, который состоится на сцене Большого зала филармонии, зрителя ждет пронзительный диалог из стихов и пьес, брошенные в лицо факты хроники.



Исполнителями главных ролей станут сам мэтр, а также Евгений Дятлов, Дарья Мороз, Гарик Сукачёв и артисты театра на Таганке. Сценография и декорации, музыкальная партитура, световое оформление и визуальные арт-эффекты, как уверяют организаторы проекта, не только сделают его необычным, но и вовлекут публику в ментальную среду 1917 года.