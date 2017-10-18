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    В МВД опровергли сообщения о сокращении «самых рабочих подразделений»

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    В МВД опровергли сообщения о сокращении «самых рабочих подразделений»

    В МВД опровергли сообщения о сокращении «самых рабочих подразделений»

    В МВД заявили, что сообщения СМИ о готовящихся сокращениях не соответствуют действительности.

    По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, информация по вопросу о сокращении «самых рабочих подразделений» отражает субъективное мнение замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД Владимира Макарова и не соответствует фактическому положению дел.

    Напомним, ранее Макаров заявил, что «самые рабочие подразделения», которые занимаются борьбой с преступностью, готовятся сократить. При этом он подчеркнул, что сотрудников этих подразделений нельзя назвать коррупционерами, а «ребята работают на энтузиазме».

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