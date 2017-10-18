Такси-вертолет, электробусы и монорельс: в Петербурге презентовали «Смарттранспорт-2017»

На открывшемся в Петербурге форуме «Смарттранспорт-2017» Смольный заключил контракт на создание единой Wi-Fi зоны в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях. Кроме того, участникам международной выставки показали общественный транспорт будущего.

Эти автобусы и троллейбусы пока еще не введены в транспортный строй, но, как и на городских улицах, уже стоят бок о бок. До Петербурга наконец доехал сверхскоростной, сверхдлинный трамвай «Чижик». В конце года зеленые вагоны начнут курсировать в Красногвардейском районе по частным маршрутам.



А еще на форуме показали электробус с динамической зарядкой. По сути тот же троллейбус: во всяком случае, внутри привычное расположение кресел, валидаторов, есть места для инвалидов. Но его суть заключается в том, что он несколько километров может ехать автономно — без подключения к контактной сети.



И более того, он может даже заряжаться во время движения. Стоит только заехать ему в тот район, где есть провода и поднять приемники тока. Весь этот процесс занимает не больше двух-трех минут. Водитель в кабине нажимает всего две кнопки, отмечает корреспондент НТВ Антон Зыков.



В век технологического прорыва общественным транспортом становится даже частный вертолет. Эдакое такси по воздуху. Вызвать можно так же, как и обычное — через приложение в телефоне. Вот только останавливаться оно сможет далеко не везде.



Презентовали в Петербурге и не менее фантастическое транспортное средство из фильмов о будущем — надземная железная дорога. По монорельсу от «Звездной» до Пулково и обратно поедут беспилотные вагоны. Соответственно, без пробок и задержек в расписании. Кстати, презентует это чудо техники другое чудо — робот. Он разговорчивый и, кажется, любвеобильный.



В общем, на этом форуме инновации ставят во главе угла. Недостаточно одного Wi-Fi в транспорте. Если платить за проезд по валидатору, то просто приложив свой телефон вместо карты.



Новинку представил и метрополитен. Теперь за износом эскалаторов будут следить онлайн, что позволит уменьшить количество поломок, а значит срочных ремонтов и дополнительных ограничений пассажиропотока.



Но как обойтись вообще без закрытия станций? Эту главную проблему последних месяцев обсуждали на совете по безопасности. Говорят, работу метро по досмотру оптимизируют. Технологии разрабатываются, но о подробностях умалчивают.



Михаил Фёдоров, главный инженер службы специальных технических средств Петербургского метрополитена: «Предложен вариант находить разрешенные предметы вместо запрещенных. Чтобы перечень состоял из разрешенных предметов, а наша задача была выявлять предметы, который в этот перечень не входят. Для наших сотрудников такой вариант будет более оптимальным, чем определять запрещенные предметы, взрывчатые вещества. Конкретного списка в настоящий момент нет».



Понятно только одно: проверки станций из-за бесхозных предметов останутся и досматривать пассажиров с большими сумками продолжат. Во всяком случае, пока на федеральном уровне не придумают что-то новое, менее затратное по времени. Возможно, и тут каким-то образом придется применить знания в области нанотехнологий.