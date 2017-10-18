Ярош отказался свергать Порошенко

Экс-глава запрещенного в России «Правого сектора» отказался свергать Петра Порошенко и осудил участников «Михомайдана».
Как сообщают местные СМИ, Дмитрий Ярош заявил, что не видит среди украинских политиков кого-то лучше, чем нынешний президент Пётр Порошенко. Но пообещал, что если достойный кандидат появится, он непременно окажет ему всестороннюю поддержку.
Дмитрий Ярош, депутат Верховной рады: «Порошенко можно только хвалить: великолепный оратор и интриган, прекрасный очковтиратель, патологический неиспонитель обещаний и тому подобное. Но пока он Верховный Главнокомандующий. Увижу кого качественно лучшего — сразу поддержу».
Митинг в центре Киева начался 17 октября, когда Рады собрались около 6 тысяч человек с требованиями «большой политической реформы». Сегодня протестующих осталось всего около 200. Однако они решили не сдаваться и начали строить баррикады у стен Рады. Кроме того, митингующие организовали возле правительственного здания палаточный городок. Правоохранители сначала просто усилили охрану в правительственном квартале и перекрыли движение в центре, а после пошли на штурм городка. Протестующие попытались оказать сопротивление силовикам, и против них применили слезоточивый газ.
Дмитрий Ярош, депутат Верховной рады: «Порошенко можно только хвалить: великолепный оратор и интриган, прекрасный очковтиратель, патологический неиспонитель обещаний и тому подобное. Но пока он Верховный Главнокомандующий. Увижу кого качественно лучшего — сразу поддержу».
Митинг в центре Киева начался 17 октября, когда Рады собрались около 6 тысяч человек с требованиями «большой политической реформы». Сегодня протестующих осталось всего около 200. Однако они решили не сдаваться и начали строить баррикады у стен Рады. Кроме того, митингующие организовали возле правительственного здания палаточный городок. Правоохранители сначала просто усилили охрану в правительственном квартале и перекрыли движение в центре, а после пошли на штурм городка. Протестующие попытались оказать сопротивление силовикам, и против них применили слезоточивый газ.
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