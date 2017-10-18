У петербурженки родились сразу четверо детей

В городе на Неве впервые за полвека женщина произвела на свет четверню.

Петербурженка Елена Гончар стала мамой четверых детей. Три девочки и один мальчик появились на свет накануне в 17-м роддоме. Такое событие в учреждении произошло впервые.



Как рассказал главный врач учреждения, беременность Елены они вели с самого начала и внимательно наблюдали за состоянием и малышей, и мамы. По медицинским показаниям было принято решение, что ребята должны родиться раньше срока на 32-й неделе.



Медики тщательно готовились к операции. Всего в кесаревом сечении было задействовано больше 20 врачей. Сейчас малыши чувствуют себя хорошо, за ними постоянно наблюдают специалисты. Состояние мамы у медиков также не вызывает опасений.



Родители уже придумали имена детям: Милана, Ева, Вика и Артём. Правда, в больнице им предстоит провести около двух месяцев. Сейчас малыши весят всего полтора килограмма. До декабря им необходимо набрать нужный вес.