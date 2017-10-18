Павленского освободили из психиатрического стационара

Скандального
художника-акциониста Петра Павленского освободили из-под психиатрического надзора во Франции.
Как сообщает агентство France-Presse, специалисты приняли решение об освобождении Павленского после проведения психиатрической экспертизы. Теперь акционист должен вернуться под арест, после чего ему будут предъявлены обвинения.
Издание также сообщает, что парижские правоохранители задержали гражданскую жену художника — Оксану Шалыгину. Женщина предстанет перед судом в среду, вероятно ей будут предъявлены обвинения.
Напомним, Павленского обвиняют в умышленном поджоге Банка Франции, который он устроил в ночь на понедельник. Во рамках этого перформанса Павленский объявил банкиров новыми монархами и призвал к очередной французской революции. Финансовое учреждение подало на художника в суд. Чтобы убедиться, что обвиняемый находится в здравом уме, его отправили на проверку в психиатрический стационар парижской полиции, для чего его временно освободили из-под стражи. Однако теперь Павленскому грозит до 10 лет тюремного срока, крупный штраф и, скорее всего, депортация.
Издание также сообщает, что парижские правоохранители задержали гражданскую жену художника — Оксану Шалыгину. Женщина предстанет перед судом в среду, вероятно ей будут предъявлены обвинения.
Напомним, Павленского обвиняют в умышленном поджоге Банка Франции, который он устроил в ночь на понедельник. Во рамках этого перформанса Павленский объявил банкиров новыми монархами и призвал к очередной французской революции. Финансовое учреждение подало на художника в суд. Чтобы убедиться, что обвиняемый находится в здравом уме, его отправили на проверку в психиатрический стационар парижской полиции, для чего его временно освободили из-под стражи. Однако теперь Павленскому грозит до 10 лет тюремного срока, крупный штраф и, скорее всего, депортация.
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