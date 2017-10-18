В петербургском ГИБДД разбираются в грубом досмотре авто инспекторами ДПС

Управление ГИБДД по Петербургу проводит проверку по факту превышения служебных полномочий сотрудниками ДПС во время конфликта с одним из пассажиров остановленного автомобиля.
На любительском видео запечатлено, как инспекторы после отказа мужчины выйти из машины заставили его это сделать. Автор ролика утверждает, что легковой автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС 12 октября у дома 66 на набережной реки Пряжки.
Всех, включая пассажиров, попросили покинуть машину. А когда пассажир, сидевший на заднем сиденье, попросил полицейских представиться и показать документы, его вытащили из салона силой.
В соцсетях по данному факту уже развернулась бурная дискуссия. Один из авторов представился участником конфликта со стороны полиции и сообщил, что причиной агрессии инспекторов стало хамство, хулиганское поведение задержанного и явный запах алкоголя, которым разило из салона авто.
Кто прав, кто виноват в этой истории станет известно максимум через 30 суток, когда официально закончится служебная проверка. Если выяснится, что сотрудники полиции превысили полномочия, им грозит дисциплинарное взыскание. Если виноватым окажется задержанный пассажир, то его оштрафуют.
Всех, включая пассажиров, попросили покинуть машину. А когда пассажир, сидевший на заднем сиденье, попросил полицейских представиться и показать документы, его вытащили из салона силой.
В соцсетях по данному факту уже развернулась бурная дискуссия. Один из авторов представился участником конфликта со стороны полиции и сообщил, что причиной агрессии инспекторов стало хамство, хулиганское поведение задержанного и явный запах алкоголя, которым разило из салона авто.
Кто прав, кто виноват в этой истории станет известно максимум через 30 суток, когда официально закончится служебная проверка. Если выяснится, что сотрудники полиции превысили полномочия, им грозит дисциплинарное взыскание. Если виноватым окажется задержанный пассажир, то его оштрафуют.
Комментарии