В Ленобласти заблудившийся грибник провел в лесу 11 дней

Грибника из Ленинградской области нашли в лесу через 11 дней после того, как он заблудился. Изможденного мужчину эвакуировали на спасательном вертолете.
Заблудившегося мужчину нашел другой грибник-любитель, который и сообщил об этом в Центр управления в кризисных ситуациях. Спасатели прибыли на место и эвакуировали мужчину на вертолете санитарной авиации, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.
По словам спасенного, он провел в лесу 11 дней. Когда его обнаружили мужчина уже не мог самостоятельно передвигаться.
Как сообщает РИА Новости, сейчас грибник находится в Ленинградской областной больнице, его жизни ничего не угрожает.
По словам спасенного, он провел в лесу 11 дней. Когда его обнаружили мужчина уже не мог самостоятельно передвигаться.
Как сообщает РИА Новости, сейчас грибник находится в Ленинградской областной больнице, его жизни ничего не угрожает.
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