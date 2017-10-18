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    В московском метро появились браслеты «Тройка»

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    • Фото: Московское метро / vk.com
    В московском метро появились браслеты «Тройка»

    В московском метро появились браслеты «Тройка»

    В московском метро появились браслеты «Тройка»
  • Фото: Московское метро / vk.com

    • Первые силиконовые браслеты с функционалом транспортной карты «Тройка» появились сегодня в продаже в столичной подземке.

    Купить транспортный гаджет пока можно только на стойке «Живое общение» на станции «Пушкинская» и в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная».

    Руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов пояснил «Интерфакс», что этот проект пилотный, поэтому тираж браслетов всего 500 штук. Зато в разных оттенках: девяти женских и двух мужских.

    Максим Ликсутов: «Транспортные карты в виде колец и браслетов с функцией проездных билетов еще никто в мире не реализовывал. Мы первыми внедряем различные способы оплаты проезда, предлагая нашим пассажирам самые передовые решения».

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