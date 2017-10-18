В московском метро появились браслеты «Тройка»

Первые силиконовые браслеты с функционалом транспортной карты «Тройка» появились сегодня в продаже в столичной подземке.
Купить транспортный гаджет пока можно только на стойке «Живое общение» на станции «Пушкинская» и в сувенирных магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная».
Руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов пояснил «Интерфакс», что этот проект пилотный, поэтому тираж браслетов всего 500 штук. Зато в разных оттенках: девяти женских и двух мужских.
Максим Ликсутов: «Транспортные карты в виде колец и браслетов с функцией проездных билетов еще никто в мире не реализовывал. Мы первыми внедряем различные способы оплаты проезда, предлагая нашим пассажирам самые передовые решения».
Руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов пояснил «Интерфакс», что этот проект пилотный, поэтому тираж браслетов всего 500 штук. Зато в разных оттенках: девяти женских и двух мужских.
Максим Ликсутов: «Транспортные карты в виде колец и браслетов с функцией проездных билетов еще никто в мире не реализовывал. Мы первыми внедряем различные способы оплаты проезда, предлагая нашим пассажирам самые передовые решения».
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