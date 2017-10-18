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    Петербургский астроном создал робота для планетария. Санкт-Петербург, роботы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургский астроном создал робота для планетария

    Петербургский астроном создал робота для планетария

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    Петербургский астроном создал робота для планетария

    Петербургский астроном создал робота для планетария

    Петербургский астроном создал робота для планетария

      В Санкт-Петербургском планетарии появился штатный робот Мирус.

      По словам его коллег, это имя расшифровывается как мирный русский или мирное устройство. Мирус умеет рассказывать о космосе, показывать фильмы и исполнять музыкальные произведения.

      Специалисты полагают, что навыки будут полезны на астрономических лекциях для детей. Изобрёл железного человека инженер информационно-технического отдела.

      Чтобы определить внешний облик нового сотрудника, а также обучить его, Александру Николаеву потребовался всего месяц. В будущем он планирует модернизировать робота. Однако пока свои разработки держит втайне.

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