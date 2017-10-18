В Петербурге шахматы могут стать полноценным уроком

В комитете по образованию готовы за два года включить шахматы в расписание городских школ.

Петербург готов поддержать инициативу сделать шахматы обязательным предметом школьной программы. Добавленный недавно Министерством образования третий урок физкультуры можно сделать шахматным, заявила зампредседателя городского комитета по образованию Анна Грубская.



В рамках внеурочной деятельности сегодня уже в каждой третьей школе работают шахматные кружки. Однако конкретные сроки введения этого предмета в образовательную программу никто из специалистов назвать не может.



Кроме законодательной базы необходимо масштабное методическое обеспечение: соответствующие учебники и самое главное — достаточное количество преподавателей. На подготовку учителей может уйти два года.



То, что шахматы серьезно улучшают образовательный процесс, подтвердил многократный чемпион мира Пётр Свидлер. Себя он назвал продуктом советской эпохи, когда в многочисленных шахматных секциях занимались десятки тысяч детей.



Многие из них стали выдающимися спортсменами. Не случайно, что среди чемпионов мира по шахматам больше всего россиян (четыре человека) из города на Неве.