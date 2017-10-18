Суд впервые заблокировал пиратскую копию «Матильды»

Суд принял первое решение о блокировке пиратской копии фильма «Матильда» в Интернете.
Мосгорсуд удовлетворил первое заявление о блокировке в Интернете пиратской копии фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом РИА Новости сообщила в среду пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Ульяна Солопова, пресс-секретарь Мосгорсуда: «Мосгорсуд удовлетворил поступившее в суд заявление ООО „Творческо-производственное объединение «РОК»“ о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты исключительных прав на фильм „Матильда“, размещенный на сайте без разрешения правообладателя».
По решению суда Роскомнадзор теперь обязан «прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование фильма „Матильда“ на пиратских сайтах».
Новый фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о любви Николая II и балерины Матильды Кшесинской, еще до премьеры вызвал множество споров. Так, депутат Госдумы Наталья Поклонская не раз призывала запретить прокат ленты, утверждая, что образ будущего императора в фильме оскорбляет религиозные чувства. Она написала более 40 обращений в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм и отозвать у него прокатное удостоверения. В Генпрокуратуре уже заявляли, что при производстве фильма «Матильда» никаких нарушений закона не допускалось.
Ульяна Солопова, пресс-секретарь Мосгорсуда: «Мосгорсуд удовлетворил поступившее в суд заявление ООО „Творческо-производственное объединение «РОК»“ о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты исключительных прав на фильм „Матильда“, размещенный на сайте без разрешения правообладателя».
По решению суда Роскомнадзор теперь обязан «прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование фильма „Матильда“ на пиратских сайтах».
Новый фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», в котором рассказывается о любви Николая II и балерины Матильды Кшесинской, еще до премьеры вызвал множество споров. Так, депутат Госдумы Наталья Поклонская не раз призывала запретить прокат ленты, утверждая, что образ будущего императора в фильме оскорбляет религиозные чувства. Она написала более 40 обращений в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм и отозвать у него прокатное удостоверения. В Генпрокуратуре уже заявляли, что при производстве фильма «Матильда» никаких нарушений закона не допускалось.
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