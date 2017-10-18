Питерские парламентарии просят Госдуму не исключать общественные слушания из Градостроительного кодекса

Главным пунктом повестки дня заседания Заксобрания стало обсуждение федеральной инициативы отменить общественные слушания при обсуждении поправок в Градостроительный кодекс. Это предложение нижней палаты российского парламента неожиданно сплотило ряды петербургского ЗакСа.

Предлагаемый механизм участия граждан в градостроительных делах по задумке должен распространяться на все стратегические документы — генеральный план, план землепользования и застройки, пресловутые отклонения от предельных параметров, часто влияющие на высотность. И несмотря на то, что замечания населения всегда носили не обязательный, а рекомендательный характер, власти прислушивались. Особенно когда обсуждения обретали угрожающий массовыми волнениями масштаб.



Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания, фракция «Яблоко»: «Активность граждан на слушаниях позволяет заставить администрацию не принимать вредные для горожан проекты. Нам всё это предлагают перевести в режим бокса по переписке и вообще фактически исключить возможность на что-то повлиять. Если будет заочный механизм, никакого влияния не будет. Будет очень легко набрать массовку и сымитировать предложение в поддержку застройщика».



Противники новых думских трактовок сегодня в выражениях не стеснялись. Упрекали федералов в лоббировании бизнес-интересов и сравнивали заочную форму слушаний с сексом по телефону. В единопартийном порыве петербургские защитники общественных интересов так увлеклись, что при голосовании за свое правое дело несколько переусердствовали. «За» высказались 50 депутатов, при том что в зале находились 49 избранников.



Любопытно, что еще весной этого года обсуждая городской документ, регламентирующий порядок проведения публичных слушаний, корпус не проявил такого единодушия. Смольный хотел убрать норму, прописывающую обязательный учет мнения жителей, и нашел сторонников в парламенте. Но сегодня об этом не вспоминали. Видимо, чтобы редкую атмосферу не портить.



Как передает корреспондент НТВ Катерина Правдина, в борьбе за право голоса горожан петербургский депутатский корпус сегодня продемонстрировал то, чего добивается от депутатов Государственной думы — умения вести диалог даже с оппонентами.



И это кажется удивительным, что поводом для такого примера стала столь скандальная сфера градостроительного бизнеса, в которой пытливый наблюдатель найдет интересы не только коммерческих структур.