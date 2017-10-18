Петербургские парламентарии упорядочат сбор и переработку мусора

Законодательным собранием в первом чтении приняты изменения в нормативном документе, предусматривающем создание единой управляющей компании, которая будет заниматься вывозом и утилизацией отходов.

Петербургские депутаты намерены избавить город от несанкционированных свалок. Сегодня в первом чтении был принят законопроект, согласно которому сбор, транспортировку, обезвреживание и утилизацию мусора будет вести одна и та же компания.



Победителя определит конкурс. Ему присвоят статус регионального оператора, с ним будет заключено соглашение на десять лет.



Проблема мусора — наиболее остра в Петербурге. Так, горожане в ходе прямой линии с президентом жаловались Путину на запах от полигона ТБО «Новосёлки». Власти обещают закрыть свалку, начав ее рекультивацию. Однако, по данным партии «Справедливая Россия», средства на рекультивацию свалки в 2018 году не предусмотрены.



ЗакС рассматривает данный вопрос в связи с тем, что Госдума приняла федеральный закон о мусоропереработке. Согласно документу, все регионы должны определить регионального оператора по сбору, транспортировке и переработке твердых бытовых отходов. Эти компании будут выбраны в течение 2018 года.