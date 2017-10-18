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    Новая версия местонахождения Янтарной комнаты не убедила историков. Германия, Янтарная комната, археология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовая версия местонахождения Янтарной комнаты не убедила историков

    Новая версия местонахождения Янтарной комнаты не убедила историков

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    Новая версия местонахождения Янтарной комнаты не убедила историков

    Новая версия местонахождения Янтарной комнаты не убедила историков

      Трое немецких исследователей объявили о сенсационном открытии и ищут инвесторов. Исследователи утверждают, что в секретном бункере недалеко от Дрездена нашли «Грааль XX века» — легендарную Янтарную комнату. Сокровище российских императоров вывезли в начале Великой Отечественной, а 40 лет назад официально признали исчезнувшим и прекратили государственное финансирование экспедиций.

      Новая серия янтарного детектива началась со слов «ее опять нашли». И, вероятно, будут находить еще не одно десятилетие, как это было раньше и происходит сейчас. Всякий раз, когда кто-то заявляет, что знает, где находится Янтарная комната, все проявляют интерес, в душе понимая, что это очередная утка. И только циничные газетчики намекают на полный провал уже в заголовках вроде «Гомеопат нашел Янтарную комнату».

      Авторами последней псевдосенсации стала тройка пожилых немецких ученых-любителей во главе с тем самым гомеопатом. Они заявляют, что украденное сокровище русских царей хранится в Рудных горах под Дрезденом. В качестве доказательств у исследователей имеется рассказ некоего надежного источника и следы от стальных канатов на деревьях, которые якобы оставили, когда спускали груз в пещеру или бункер.

      Константин Залесский, историк: «Первое опровержение. Во-первых, в Эрцгебирге очень много шахт, много заброшенных шахт. Но везти из Кёнигсберга очень неудобно, очень рискованно. Самое главное возражение другое: после войны мы были в Саксонии, это была советская зона оккупации, и обнаружили практически все сокровища — Дрезденскую галерею, Дрезденскую оружейную палату. Мы все это обнаружили и вывезли в Москву, потом Хрущёв это вернул. Все схроны были найдены».

      Почему же именно за подарком прусского короля Фридриха I Петру такая гонка, ведь есть другие сокровища? Вероятно, охотников обнадеживают размеры. Янтарная комната — это 52 квадратных метра панелей, выложенных из янтаря трех оттенков, плюс канделябры, мозаика, зеркала. Кроме камня, там украшений на две тонны золота. В 1941 солдаты Вермахта вывезли ее из Царского села в Королевский замок Кёнигсберга, а весной 1945 года комната бесследно исчезла.

      Зоя Костяшова, ведущий научный сотрудник Музея янтаря, член Всемирного совета по янтарю: «Время от времени в прессе появляются сообщения о том, что Янтарная комната точно должна быть здесь, точно здесь. И опускались на дно Балтийского моря. Где только люди не искали! Мы как сотрудники Музея янтаря относимся несколько скептически к таким идеям».

      Первую государственную комиссию по поиску шедевра возглавлял искусствовед Брюсов. Пришли к выводу, что комната сгорела. В 1967 году стали снова искать, госкомиссию упразднили только в 1984 году, потому что результат был нулевой. Искали и немцы. В «Штази» было создано специальное подразделение, которое 15 лет тщетно копалось в архивах и прочесывало в горах штольни, знаменитый барон Фальц-Фейн посвятил поискам годы жизни и обещал нашедшему 500 тысяч долларов.

      Как выяснил комментатор НТВ Марат Сетдиков, поляки пытались найти комнату с помощью экстрасенса, тот указал место, но пропажа так и не нашлась. Одни утверждают, что она пошла в счет оплаты за ленд-лиз, говорят она в специальном хранилище у американцев, кто-то видел ее в одном из польских замков. Одним словом, одиссея продолжается, надо бы еще поискать.

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