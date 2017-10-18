Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Участники шоу «Ты супер! Танцы» стали юнгами на настоящих яхтах. дети и подростки, знаменитости, Ты супер Танцы, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники шоу «Ты супер! Танцы» стали юнгами на настоящих яхтах

    Участники шоу «Ты супер! Танцы» стали юнгами на настоящих яхтах

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    Участники шоу «Ты супер! Танцы» стали юнгами на настоящих яхтах

    Участники шоу «Ты супер! Танцы» стали юнгами на настоящих яхтах

    Участники шоу «Ты супер! Танцы» стали юнгами на настоящих яхтах

      Юные артисты шоу НТВ «Ты супер! Танцы» ощутили себя покорителями морей. Они стали юнгами на настоящих яхтах. При этом они не просто смотрели, как справляются с парусами и румпелем опытные члены экипажа, но и взяли управление в свои руки.

      Юным артистам шоу «Ты супер! Танцы» предстоят гонки на воде. Две команды готовятся сразиться в настоящем рейсе. Такого сюрприза ребята не ожидали. День напоминал сказку или модный клип с яхтой и парусом.

      Айдана Шатемирова, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Я видела много фильмов, которые снимаются на яхтах. И здесь еще камеры. Я сейчас себя чувствую, как будто я в фильме снимаюсь».

      Бак, дрейф, стаксель — капитан засыпал юных танцоров новыми терминами, научил поднимать паруса и вязать морские узлы. А кому-то повезло особенно и удалось даже поуправлять судном.

      Как передает корреспондент Анастасия Пак, 17-летний Влад Карабанов уверенно держал в руках румпель и, кажется, впервые за долгие годы счастливо и беззаботно улыбался. С детства его считали трудным ребенком. С 7 лет он рос в приемной семье, а потом сбежал от родителей назад в детский дом.

      Влад Карабанов, участник проекта «Ты супер! Танцы»: «Не понравилось там. Силу применяли. Сперва в школе заметили то, что у меня синяки, потом сообщили органам».

      Органы опеки решили срочно найти Владу новых родителей, но он смотрел затравленным взглядом и отказывался, пока однажды не согласился просто поехать в гости. Приехал и остался навсегда.

      Мунзиля Раимова, опекун Влада Карабанова: «Три месяца мы с ним точно мучились. То он что-то берет без спроса забирает, то ломает, то не слушается и уходит. Посидели, поговорили. Он пообещал: мама, увидишь, я человеком стану. Через 3 месяца было родительское собрание, Влада уже выбрали старостой, он уже вел себя очень хорошо».

      А год назад Влада нашла родная мать.

      Влад Карабанов: «Мама пила, кололась. Я не стал с ней общаться. Не хочу. Раз так поступила, и потом поступит. Стыдно за нее, стыдно за таких людей».

      На проекте Влад, как и многие ребята, понял, что ему нечего стыдится, ведь его жизнь может быть совсем не такой, как у его родителей. И помочь ему может, например, спорт.

      Андрей Роздабарин, директор водноспортивной базы: «Мы воспитываем любовь к спорту, дружбу. Парусный спорт не так прост, как кажется, он воспитывает хорошие черты».

      Правда посоревноваться с соседней яхтой все-таки не удалось. Уже на воде капитаны решили, что будут идти вровень друг с другом, зато ребята смогли отдохнуть во время спокойной прогулки, сделать фотографии и просто расслабиться.

      Следующий выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите в эту субботу, 21 октября, в 20:00 на телеканале НТВ.

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