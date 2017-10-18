Участники шоу «Ты супер! Танцы» стали юнгами на настоящих яхтах

Юным артистам шоу «Ты супер! Танцы» предстоят гонки на воде. Две команды готовятся сразиться в настоящем рейсе. Такого сюрприза ребята не ожидали. День напоминал сказку или модный клип с яхтой и парусом., участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Я видела много фильмов, которые снимаются на яхтах. И здесь еще камеры. Я сейчас себя чувствую, как будто я в фильме снимаюсь».Бак, дрейф, стаксель — капитан засыпал юных танцоров новыми терминами, научил поднимать паруса и вязать морские узлы. А кому-то повезло особенно и удалось даже поуправлять судном.Как передает, 17-летний Влад Карабанов уверенно держал в руках румпель и, кажется, впервые за долгие годы счастливо и беззаботно улыбался. С детства его считали трудным ребенком. С 7 лет он рос в приемной семье, а потом сбежал от родителей назад в детский дом., участник проекта «Ты супер! Танцы»: «Не понравилось там. Силу применяли. Сперва в школе заметили то, что у меня синяки, потом сообщили органам».Органы опеки решили срочно найти Владу новых родителей, но он смотрел затравленным взглядом и отказывался, пока однажды не согласился просто поехать в гости. Приехал и остался навсегда., опекун Влада Карабанова: «Три месяца мы с ним точно мучились. То он что-то берет без спроса забирает, то ломает, то не слушается и уходит. Посидели, поговорили. Он пообещал: мама, увидишь, я человеком стану. Через 3 месяца было родительское собрание, Влада уже выбрали старостой, он уже вел себя очень хорошо».А год назад Влада нашла родная мать.: «Мама пила, кололась. Я не стал с ней общаться. Не хочу. Раз так поступила, и потом поступит. Стыдно за нее, стыдно за таких людей».На проекте Влад, как и многие ребята, понял, что ему нечего стыдится, ведь его жизнь может быть совсем не такой, как у его родителей. И помочь ему может, например, спорт., директор водноспортивной базы: «Мы воспитываем любовь к спорту, дружбу. Парусный спорт не так прост, как кажется, он воспитывает хорошие черты».Правда посоревноваться с соседней яхтой все-таки не удалось. Уже на воде капитаны решили, что будут идти вровень друг с другом, зато ребята смогли отдохнуть во время спокойной прогулки, сделать фотографии и просто расслабиться.