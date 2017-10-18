Суд принял встречный иск «дочки» «Ростеха» к Siemens

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению встречный иск «Технопромэкспорта» к Siemens по делу о газовых турбинах в Крыму.
Арбитражный суд Москвы постановил принять к рассмотрению встречный иск компании «Технопромэкспорт» к Siemens. Российская компания добивается, чтобы суд признал недействительной часть сделки двух компаний по поставкам газовых турбин, сообщает ТАСС.
Как сообщил РБК со ссылкой на свои источники, эта часть сделки касается ограничений на поставки турбин в Крым. Напомним, конфликт между Siemens и «Технопромэкспортом» начался именно с заявления немецкой компании, что «Технопромэкспорт» и «дочка» Siemens поставили четыре газовые турбины на полуостров в обход антироссийских санкций. Заседание суда по иску Siemens к структурам «Ростеха» отложено на 2 ноября.
Российские власти утверждают, что турбины оказались на полуострове законно. Турбины прошли серьезную модернизацию с применением российских технологий, так что все оборудование фактически было сделано в России.
В связи с делом Siemens Евросоюз расширил экономические санкции против российских компаний. Кроме того, сама немецкая компания объявила о прекращении сотрудничества с российскими госкорпорациями в сфере энергетики.
Как сообщил РБК со ссылкой на свои источники, эта часть сделки касается ограничений на поставки турбин в Крым. Напомним, конфликт между Siemens и «Технопромэкспортом» начался именно с заявления немецкой компании, что «Технопромэкспорт» и «дочка» Siemens поставили четыре газовые турбины на полуостров в обход антироссийских санкций. Заседание суда по иску Siemens к структурам «Ростеха» отложено на 2 ноября.
Российские власти утверждают, что турбины оказались на полуострове законно. Турбины прошли серьезную модернизацию с применением российских технологий, так что все оборудование фактически было сделано в России.
В связи с делом Siemens Евросоюз расширил экономические санкции против российских компаний. Кроме того, сама немецкая компания объявила о прекращении сотрудничества с российскими госкорпорациями в сфере энергетики.
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