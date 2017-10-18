Китаец чудом выжил после падения на авто башенного крана

Жителю Поднебесной чудом удалось выжить после падения на лобовое стекло его машины башенного крана.

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Китай

Необычное ДТП произошло в китайской провинции Гуандун. На кадрах видеозаписи, опубликованной на YouTube, видно, как башенный кран падает прямо на лобовое стекло авто. Кажется, что у находящегося в машине человека просто нет шансов. Но спустя всего пару секунд водитель самостоятельно выбирается из искореженного автомобиля через крышу.



Удивительно, но мужчина не получил серьезных травм. Его доставили в медицинское учреждение с переломом лодыжки.



