Министр энергетики РФ предсказал исчезновение электрических розеток

Розетка для зарядки техники в ближайшем будущем станет пережитком прошлого
из-за развития технологий беспроводной передачи энергии, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
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Такое мнение министр энергетики высказал в беседе с молодежью на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.
Александр Новак, министр энергетики РФ: «Это уже внедряется потихонечку, уже появились соответствующие технологии на основе, в том числе, wi-fi, и они будут все больше и больше внедряться. Я думаю, в ближайшее время мы все забудем, что такое розетка. Сегодня в наших квартирах есть розетки, куда мы включаем приборы для зарядки энергии. Но, на мой взгляд, это будет в ближайшее время пережитком прошлого».
Новак также отметил, что сейчас, помимо способов беспроводной передачи электроэнергии, разрабатываются ультрамощные линии электропередачи, развивается альтернативная энергетика, а литий-ионные батареи становятся настолько эффективными, что уже составляют конкуренцию двигателям внутреннего сгорания.
Кроме того, добавил Новак, в мировом энергобалансе постепенно снижается доля нефти, газа и угля.
Александр Новак: «Сегодня в доле общего потребления энергии нефть, газ и уголь занимают 87%. В ближайшие два десятилетия — до 2040 года — их общая доля снизится примерно до 70–75%. Эту нишу займут возобновляемые источники энергии».
Все это, по мнению министра, может полностью перевернуть существующую энергетическую сеть, передает ТАСС.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. На форум приехали около двух тысяч иностранных участников.
Александр Новак, министр энергетики РФ: «Это уже внедряется потихонечку, уже появились соответствующие технологии на основе, в том числе, wi-fi, и они будут все больше и больше внедряться. Я думаю, в ближайшее время мы все забудем, что такое розетка. Сегодня в наших квартирах есть розетки, куда мы включаем приборы для зарядки энергии. Но, на мой взгляд, это будет в ближайшее время пережитком прошлого».
Новак также отметил, что сейчас, помимо способов беспроводной передачи электроэнергии, разрабатываются ультрамощные линии электропередачи, развивается альтернативная энергетика, а литий-ионные батареи становятся настолько эффективными, что уже составляют конкуренцию двигателям внутреннего сгорания.
Кроме того, добавил Новак, в мировом энергобалансе постепенно снижается доля нефти, газа и угля.
Александр Новак: «Сегодня в доле общего потребления энергии нефть, газ и уголь занимают 87%. В ближайшие два десятилетия — до 2040 года — их общая доля снизится примерно до 70–75%. Эту нишу займут возобновляемые источники энергии».
Все это, по мнению министра, может полностью перевернуть существующую энергетическую сеть, передает ТАСС.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. На форум приехали около двух тысяч иностранных участников.
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