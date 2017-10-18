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    Джонни Депп назвал своих юристов предателями и подал на них в суд

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    Джонни Депп назвал своих юристов предателями и подал на них в суд

    Джонни Депп назвал своих юристов предателями и подал на них в суд

    Американский актер Джонни Депп обвинил в предательстве юристов, которые долгие годы представляли его интересы.

    Речь идет о юридической фирме Bloom Hergott Diemer Rosenthal LaViolette Feldman Schenkman & Goodman, длительное время занимавшейся делами Деппа. По информации Газеты.Ru, теперь артист обвинил ее сотрудников в сговоре с финансовыми менеджерами компании TMG и обратился в суд. По словам актера, юристы знали, что TMG «грабит» его, но не посчитали нужным предупредить.

    Если этот судебный процесс начнется, он станет продолжением скандала Деппа с его бывшими менеджерами. С ними артист судится по поводу неэффективного управления его финансами. Представители компании TMG уверены, что Депп болен ониоманией (психическое расстройство, которое вызывает непреодолимую тягу к денежным тратам) и обратились в суд Калифорнии с требованием провести медицинское обследование звезды на предмет этого недуга.

    Сам Джонни Депп уверен, что финансовые менеджеры при управлении его капиталами использовали мошеннические схемы и присвоили себе более 25 миллионов долларов.

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