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    В Башкирии проверяют видео с избивающим школьника учителем. Башкирия, дети и подростки, драки и избиения, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Башкирии проверяют видео с избивающим школьника учителем

    В Башкирии проверяют видео с избивающим школьника учителем

    2 комментария
    • Фото: vk.com
    В Башкирии проверяют видео с избивающим школьника учителем

    В Башкирии проверяют видео с избивающим школьника учителем

    В Башкирии проверяют видео с избивающим школьника учителем
    • Фото: vk.com

      • В Башкирии сыщики проводят проверку по факту избиения подростка в одной из школ Бижбулякского района.

      Доследственная проверка началась после публикации в Интернете видео, которое было снято на камеру мобильного телефона. На кадрах учитель избивает ученика прямо во время урока.

      Теперь выясняется, в какой школе это произошло и знала ли администрация о случившемся, сообщили в управлении СК по Башкирии.

      Между тем в отделе образования администрации Бижбулякского района подтвердили достоверность видео, отметив при этом, что инцидент произошел еще в позапрошлом году, передает «Башинформ».

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