В Башкирии проверяют видео с избивающим школьника учителем

В Башкирии сыщики проводят проверку по факту избиения подростка в одной из школ Бижбулякского района.
Доследственная проверка началась после публикации в Интернете видео, которое было снято на камеру мобильного телефона. На кадрах учитель избивает ученика прямо во время урока.
Теперь выясняется, в какой школе это произошло и знала ли администрация о случившемся, сообщили в управлении СК по Башкирии.
Между тем в отделе образования администрации Бижбулякского района подтвердили достоверность видео, отметив при этом, что инцидент произошел еще в позапрошлом году, передает «Башинформ».
Теперь выясняется, в какой школе это произошло и знала ли администрация о случившемся, сообщили в управлении СК по Башкирии.
Между тем в отделе образования администрации Бижбулякского района подтвердили достоверность видео, отметив при этом, что инцидент произошел еще в позапрошлом году, передает «Башинформ».
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