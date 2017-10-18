Украинская певица Приходько сравнила выступление в России с продажей родины

Известная своей радикальной проукраинской позицией певица Анастасия Приходько считает, что артисты, которые едут выступать в Россию, «продают родину за рубли».
В своем «Instagram» победительница «Фабрики звезд» разместила пост, в котором обличает коллег по цеху. Исполнительница уверена, что украинские звезды должны проявить патриотизм и отказаться петь за рубли.
Анастасия Приходько: «Те артисты, которые сделали для себя выбор в пользу денег, подают очень плохой пример своим поклонникам — продают Родину за рубли. И за эти же рубли купят себе квартиру на Украине. Если бы наш украинский слушатель не покупал их диски, не ходил на концерты, их не было бы и в помине. И как же они плюют в лицо всем своим поклонникам на Украине, когда разворачиваются и едут в Россию?»
При этом певицу не смущает, что слава пришла к ней именно благодаря российскому шоу, а в 2009 году она даже представляла нашу страну на «Евровидении». Ее гастрольная деятельность в РФ закончилась в 2014 году.
Анастасия Приходько: «Я выиграла „Фабрику звезд“! Я просто пела))) России понравилось,как я пою, а потом забрали Крым и запустили своих заправщиков Моторолу и Гиви и пытаются забрать у меня дом! Я не могу петь для оккупантов! Мне не хочется видеть миллионы предателей… Я люблю свою страну! Я с Украиной! И Крым всегда украинский был, есть и будет».
Напомним, российским артистам попасть на территорию Украины теперь тоже непросто. Выступления на территории Незалежной должны быть одобрены СБУ.
Анастасия Приходько: «Те артисты, которые сделали для себя выбор в пользу денег, подают очень плохой пример своим поклонникам — продают Родину за рубли. И за эти же рубли купят себе квартиру на Украине. Если бы наш украинский слушатель не покупал их диски, не ходил на концерты, их не было бы и в помине. И как же они плюют в лицо всем своим поклонникам на Украине, когда разворачиваются и едут в Россию?»
При этом певицу не смущает, что слава пришла к ней именно благодаря российскому шоу, а в 2009 году она даже представляла нашу страну на «Евровидении». Ее гастрольная деятельность в РФ закончилась в 2014 году.
Анастасия Приходько: «Я выиграла „Фабрику звезд“! Я просто пела))) России понравилось,как я пою, а потом забрали Крым и запустили своих заправщиков Моторолу и Гиви и пытаются забрать у меня дом! Я не могу петь для оккупантов! Мне не хочется видеть миллионы предателей… Я люблю свою страну! Я с Украиной! И Крым всегда украинский был, есть и будет».
Напомним, российским артистам попасть на территорию Украины теперь тоже непросто. Выступления на территории Незалежной должны быть одобрены СБУ.
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