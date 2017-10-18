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    Погиб генерал, отвечавший за оборону Дейр-эз-Зора

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    • Фото: National.Defence.Forces.NDF / facebook.com
    Погиб генерал, отвечавший за оборону <nobr>Дейр-эз-Зора</nobr>

    Погиб генерал, отвечавший за оборону Дейр-эз-Зора

    Погиб генерал, отвечавший за оборону <nobr>Дейр-эз-Зора</nobr>
  • Фото: National.Defence.Forces.NDF / facebook.com

    • В Сирии скончался генерал правительственной армии Иссам Захреддин, который отвечал за оборону Дейр-эз-Зора.

    «Генерал Иссам погиб сегодня в результате подрыва на мине в районе острова Сакер», — сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб операции.

    Захреддин отвечал за оборону Дейр-эз-Зора последние три года. В начале сентября защитники города под его командованием и штурмовые отряды генерала Сухела прорвали кольцо, в котором боевики держали поселение, а затем сняли осаду и с военного аэродрома.

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    Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ продолжают зачищать территории от террористов запрещенной группировки ИГИЛ. На этой неделе стало известно об освобождении города Меядин. Террористов также выбили из поселения Аль-Хусейния к северу от Дейр-эз-Зора, и отрезали им основной путь снабжения со стороны Ирака.

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