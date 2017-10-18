Погиб генерал, отвечавший за оборону Дейр-эз-Зора

В Сирии скончался генерал правительственной армии Иссам Захреддин, который отвечал за оборону
Дейр-эз-Зора.
«Генерал Иссам погиб сегодня в результате подрыва на мине в районе острова Сакер», — сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб операции.
Захреддин отвечал за оборону Дейр-эз-Зора последние три года. В начале сентября защитники города под его командованием и штурмовые отряды генерала Сухела прорвали кольцо, в котором боевики держали поселение, а затем сняли осаду и с военного аэродрома.
Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ продолжают зачищать территории от террористов запрещенной группировки ИГИЛ. На этой неделе стало известно об освобождении города Меядин. Террористов также выбили из поселения Аль-Хусейния к северу от Дейр-эз-Зора, и отрезали им основной путь снабжения со стороны Ирака.
Захреддин отвечал за оборону Дейр-эз-Зора последние три года. В начале сентября защитники города под его командованием и штурмовые отряды генерала Сухела прорвали кольцо, в котором боевики держали поселение, а затем сняли осаду и с военного аэродрома.
Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ продолжают зачищать территории от террористов запрещенной группировки ИГИЛ. На этой неделе стало известно об освобождении города Меядин. Террористов также выбили из поселения Аль-Хусейния к северу от Дейр-эз-Зора, и отрезали им основной путь снабжения со стороны Ирака.
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