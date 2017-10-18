СК показал изъятые у таксиста-отравителя вещи жертв

Следователи устанавливают круг потерпевших, пострадавших от рук
таксиста-клофелинщика. Накануне Ваагна Карапетяна по решению суда поместили в следственный изолятор.
По версии сыщиков, на счету таксиста-отравителя может оказаться не один десяток жертв. К такому выводу они пришли после того, как обнаружили в квартире подозреваемого сотни таблеток сильнодействующего снотворного, 20 мобильных телефонов и около 100 наручных часов, которые могут принадлежать клиентам.
На след Карапетяна правоохранители вышли, расследуя уголовное дело о смерти известного радиоведущего Артура Битова. Эксперты подтвердили, что мужчина был отравлен. Накануне трагедии очевидцы видели его выходящим из машины Карапетяна. Задержали мужчину за рулем автомобиля Mercedes как раз в тот момент, когда он ехал на вызов к очередному пассажиру.
Впрочем, на допросе таксист не стал отрицать вину и признался, что добавлял снотворное в минеральную воду, которую предлагал клиентам. Когда препараты начинали действовать, он обворовывал жертву и высаживал из автомобиля.
Юлия Иванова, старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ ГСУ СКР по Москве: «В ходе допроса Карапетян признал вину в полном объеме. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие обращается ко всем, кто пострадал от действий Карапетяна, с убедительной просьбой сообщить об этом в правоохранительные органы».
Сколько именно человек могли пострадать от рук таксиста, следствию только предстоит выяснить.
Фото: СК РФ
На след Карапетяна правоохранители вышли, расследуя уголовное дело о смерти известного радиоведущего Артура Битова. Эксперты подтвердили, что мужчина был отравлен. Накануне трагедии очевидцы видели его выходящим из машины Карапетяна. Задержали мужчину за рулем автомобиля Mercedes как раз в тот момент, когда он ехал на вызов к очередному пассажиру.
Впрочем, на допросе таксист не стал отрицать вину и признался, что добавлял снотворное в минеральную воду, которую предлагал клиентам. Когда препараты начинали действовать, он обворовывал жертву и высаживал из автомобиля.
Юлия Иванова, старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ ГСУ СКР по Москве: «В ходе допроса Карапетян признал вину в полном объеме. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие обращается ко всем, кто пострадал от действий Карапетяна, с убедительной просьбой сообщить об этом в правоохранительные органы».
Сколько именно человек могли пострадать от рук таксиста, следствию только предстоит выяснить.
Фото: СК РФ
Комментарии