МВД и Минкультуры предложили не показывать нарушения ПДД в кино

МВД и Минкультуры выступили с инициативой не позволять кинорежиссерам снимать в фильмах опасное вождение и нарушения ПДД.

Российские автоинспекторы добрались до самых злостных нарушителей — героев фильмов. В МВД и Минкульте считают, что головокружительные трюки, сумасшедшие погони в кино становятся плохим примером для водителей, и представили соответствующие рекомендации для создателей фильмов. Ведомства предлагают не позволять положительным героям нарушать правила дорожного движения. Для злодеев привилегия пересекать двойную сплошную или ехать на красный свет остается.



Представители киноотрасли опасаются, что это может пойти вразрез с творческими замыслами и вызвать недовольство у зрителей.



Александр Устюгов, актер: «Теперь у нас Шерлок не курит в кино. Хорошо, что на скрипке можно играть, а курить уже в кадре нельзя. Давайте главные герои будут пристегиваться, на погоне ездить со скоростью 60 км в час. И мир изменится к лучшему. Мы прекрасно знаем, что это не так. Скоро запретят оперативнику в мятой рубашке ходить… Играть становится все сложнее и сложнее».



Отметим, что рекомендации МВД и Министерства культуры носят рекомендательный характер — пока выписывать штрафы за нарушения в кино полиция не планирует.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.