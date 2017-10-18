Владимирские чиновники оставили без квартиры многодетного отца-одиночку

Во Владимире отец и пятеро детей, которых он воспитывает в одиночку, могут оказаться на улице. Чиновники посчитали, что Роман Антишин достаточно зарабатывает, поэтому вычеркнули его из списка малоимущих и сняли с очереди на квартиру.

Роман Антишин в одиночку воспитывает пятерых детей. Маму они потеряли три года назад — Галина не смогла победить рак. Трагедию, говорит мужчина, пережил только благодаря детям. Совсем скоро большая семья готовилась к новоселью, устали жить на птичьих правах в доме родственников. Но оказалось, что своей крыши над головой им не видать. Чиновники вычеркнули Романа из очереди на получения квартиры, посчитав, что его материальное положение не нуждается в улучшении.



Как только Роман подал очередную справку о доходах, чиновники вспомнили про материнский капитал и приплюсовали его к официальному заработку водителя скорой помощи. И, сложив все цифры посчитали, что Антишину жилье не полагается. Подпись под этим постановлением поставила начальник жилищного управления Анна Павлова. Но при виде съемочной группы она затруднилась ответить, как же так вышло.



Оказалось, что никто толком и не разбирался, почему сумма вдруг стала больше прожиточного минимума. По правилам, внезапно разбогатевший очередник автоматически лишается права на квартиру от государства.



И вот тут возникает вопрос: неужели не нашлось среди чиновников тех, кто наверняка знал об этих тонкостях, но почему не предостерег отца-одиночку от роковой ошибки? Снимал бы деньги небольшими частями и проблем можно было избежать.



Что делать теперь, Роман не знает. Бороться в судах нет ни сил, ни времени. Каждую свободную минуту выкраивает для детей. На станции скорой помощи вошли в положение и дали мужчине внеочередной отпуск, чтобы уладить семейные проблемы.

