Германский телеканал рассказал о секс-турах европейских зоофилов

Туристы из Великобритании, Германии, Голландии и Швеции всё чаще отправляются в Сербию для сексуальных утех с животными, утверждает крупнейший немецкий коммерческий телеканал RTL.

Телекомпания выпустила расследование об этих «секс-турах». По ее данным, «бордели» с животными находятся в Белграде. К услугам извращенцев — козы, овцы, ослицы, собаки, кошки, гуси и коровы.



Секс с животным стоит от 70 до 150 евро, еще в 50 обойдется запись «эротического приключения» на видео. По желанию клиента на «партнера» наденут колготки и туфли на каблуках.