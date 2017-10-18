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    Германский телеканал рассказал о секс-турах европейских зоофилов

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    • Фото: TV channel RTL
    Германский телеканал рассказал о <nobr>секс-турах</nobr> европейских зоофилов

    Германский телеканал рассказал о секс-турах европейских зоофилов

    Германский телеканал рассказал о <nobr>секс-турах</nobr> европейских зоофилов
  • Фото: TV channel RTL

    • Туристы из Великобритании, Германии, Голландии и Швеции всё чаще отправляются в Сербию для сексуальных утех с животными, утверждает крупнейший немецкий коммерческий телеканал RTL.

    Телекомпания выпустила расследование об этих «секс-турах». По ее данным, «бордели» с животными находятся в Белграде. К услугам извращенцев — козы, овцы, ослицы, собаки, кошки, гуси и коровы.

    Секс с животным стоит от 70 до 150 евро, еще в 50 обойдется запись «эротического приключения» на видео. По желанию клиента на «партнера» наденут колготки и туфли на каблуках.

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