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    Рогозин предложил ограничить закупки зарубежного программного обеспечения

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    Рогозин предложил ограничить закупки зарубежного программного обеспечения

    Рогозин предложил ограничить закупки зарубежного программного обеспечения

    Дмитрий Рогозин предложил ввести запрет на закупку для государственных нужд импортного программного обеспечения без раскрытия исходных кодов.

    Вице-премьер отметил, что Россия «подсаживается на постоянно модернизируемый чужой софт».

    Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правительства РФ: «Покупая зарубежное оборудование, коммутаторы, маршрутизаторы, серверы мы подсаживаемся на постоянно модернизируемый чужой софт, по которому не обладаем исходными кодами».

    В связи с этим Рогозин предложил рассмотреть запрет на поставку оборудования для продавцов, не открывающих исходные коды и не передающих документацию, которая необходима для последующей модернизации собственными силами, передает ТАСС.

    Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правительства РФ: «Все эти игры закончатся очень плохо. По сути дела, мы просто бомбу затаскиваем в собственный дом, и не знаем, как эта история сработает в условиях обострения отношений».

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