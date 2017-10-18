Рогозин предложил ограничить закупки зарубежного программного обеспечения

Дмитрий Рогозин предложил ввести запрет на закупку для государственных нужд импортного программного обеспечения без раскрытия исходных кодов.
Вице-премьер отметил, что Россия «подсаживается на постоянно модернизируемый чужой софт».
Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правительства РФ: «Покупая зарубежное оборудование, коммутаторы, маршрутизаторы, серверы мы подсаживаемся на постоянно модернизируемый чужой софт, по которому не обладаем исходными кодами».
В связи с этим Рогозин предложил рассмотреть запрет на поставку оборудования для продавцов, не открывающих исходные коды и не передающих документацию, которая необходима для последующей модернизации собственными силами, передает ТАСС.
Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правительства РФ: «Все эти игры закончатся очень плохо. По сути дела, мы просто бомбу затаскиваем в собственный дом, и не знаем, как эта история сработает в условиях обострения отношений».
Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правительства РФ: «Покупая зарубежное оборудование, коммутаторы, маршрутизаторы, серверы мы подсаживаемся на постоянно модернизируемый чужой софт, по которому не обладаем исходными кодами».
В связи с этим Рогозин предложил рассмотреть запрет на поставку оборудования для продавцов, не открывающих исходные коды и не передающих документацию, которая необходима для последующей модернизации собственными силами, передает ТАСС.
Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правительства РФ: «Все эти игры закончатся очень плохо. По сути дела, мы просто бомбу затаскиваем в собственный дом, и не знаем, как эта история сработает в условиях обострения отношений».
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