Дочь Кокшенова: болезнь отца стала для нас неожиданностью

По словам дочери Михаила Кокшенова, случившееся с ее отцом стало полной неожиданностью для всей семьи. Актер вел здоровый образ жизни и на самочувствие никогда не жаловался.
В беседе с НСН Алевтина Кокшенова заявила, что в жизни актера в последнее время не было ничего, что могло бы спровоцировать инсульт.
Алевтина Кокшенова, дочь актёра: «Человеку 81 год. И если он и работает, то например, может попробовать написать какой-то сценарий. Но такого, чтобы он каждый день работал в поте лица и получал стресс — такого нет. Он из тех людей, которые уделяют время своему здоровью. Он обязательно посетит врачей, пройдет диспансеризацию, будет совершать прогулки, посещает бассейн. К тому, что произошло, не было таких серьезных предпосылок, как лишний вес, давление, стресс, напряжение, перегрузки. Для нас то, что произошло, такая же неожиданность, как для всех. Я вообще не помню его в больницах. Если он только не сам туда пришел за консультацией».
Накануне 81-летнему артисту стало плохо на улице, прохожие вызвали скорую помощь. Он был госпитализирован с подозрением на инсульт. Сейчас артист находится отделении реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Алевтина Кокшенова, дочь актёра: «Человеку 81 год. И если он и работает, то например, может попробовать написать какой-то сценарий. Но такого, чтобы он каждый день работал в поте лица и получал стресс — такого нет. Он из тех людей, которые уделяют время своему здоровью. Он обязательно посетит врачей, пройдет диспансеризацию, будет совершать прогулки, посещает бассейн. К тому, что произошло, не было таких серьезных предпосылок, как лишний вес, давление, стресс, напряжение, перегрузки. Для нас то, что произошло, такая же неожиданность, как для всех. Я вообще не помню его в больницах. Если он только не сам туда пришел за консультацией».
Накануне 81-летнему артисту стало плохо на улице, прохожие вызвали скорую помощь. Он был госпитализирован с подозрением на инсульт. Сейчас артист находится отделении реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
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