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    Над Эстонией пролился черный дождь

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    • Фото: pogoda.delfi.ee
    Над Эстонией пролился черный дождь

    Над Эстонией пролился черный дождь

    Над Эстонией пролился черный дождь
  • Фото: pogoda.delfi.ee

    • В трех регионах Эстонии прошел черный дождь.

    Жители трех регионов Эстонии — Ярвамаа, Эльва и Йыгева — сообщили в среду о дожде черного цвета, сообщает портал Delfi. Люди также заметили, что после дождя на земле и траве образовалась серая пена.

    Синоптики объяснили это явление тем, что до Эстонии добрались дым и копоть лесных пожаров в Португалии, а также пыль из Сахары. Накануне черный туман окутал столицу Эстонии.

    Тайми Пальяк, метеоролог: «Мы рассмотрели фотографии с сателлитов, да и метеослужба Финляндии подтвердила, что до нас дошел как дым и копоть пожаров в Португалии, так и частично пыль из Сахары».

    По данным синоптиков, к вечеру дождь прекратится, тучи разойдутся, и так темно уже не будет.

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