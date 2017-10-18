Над Эстонией пролился черный дождь

В трех регионах Эстонии прошел черный дождь.
Жители трех регионов Эстонии — Ярвамаа, Эльва и Йыгева — сообщили в среду о дожде черного цвета, сообщает портал Delfi. Люди также заметили, что после дождя на земле и траве образовалась серая пена.
Синоптики объяснили это явление тем, что до Эстонии добрались дым и копоть лесных пожаров в Португалии, а также пыль из Сахары. Накануне черный туман окутал столицу Эстонии.
Тайми Пальяк, метеоролог: «Мы рассмотрели фотографии с сателлитов, да и метеослужба Финляндии подтвердила, что до нас дошел как дым и копоть пожаров в Португалии, так и частично пыль из Сахары».
По данным синоптиков, к вечеру дождь прекратится, тучи разойдутся, и так темно уже не будет.
Синоптики объяснили это явление тем, что до Эстонии добрались дым и копоть лесных пожаров в Португалии, а также пыль из Сахары. Накануне черный туман окутал столицу Эстонии.
Тайми Пальяк, метеоролог: «Мы рассмотрели фотографии с сателлитов, да и метеослужба Финляндии подтвердила, что до нас дошел как дым и копоть пожаров в Португалии, так и частично пыль из Сахары».
По данным синоптиков, к вечеру дождь прекратится, тучи разойдутся, и так темно уже не будет.
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